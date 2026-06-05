Głównym tematem rozmów Marcina Bosackiego z MSZ z Kyryłem Budanowem było polskie oburzenie z powodu nadania ukraińskiej jednostce imienia „bohaterów UPA”.

Polska podkreśliła, że decyzja prezydenta Zełenskiego wywołała ból w społeczeństwie i wymaga budowania relacji na prawdzie historycznej oraz szacunku dla ofiar.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz zaapelował do Ukrainy o ponowne rozważenie decyzji, wskazując, że państwowa gloryfikacja UPA jest dla Polaków nie do przyjęcia.

Pomimo kontrowersji, Ukraina wydała zgodę na prace ekshumacyjne w miejscach pamięci polskich ofiar, co stanowi ważny krok w rozwiązywaniu trudnych kwestii historycznych.

Pilne spotkanie w Warszawie. O co chodzi w sporze o UPA?

Napięcie na linii Warszawa-Kijów narastało od kilku dni. Chodzi o decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię „Bohaterów UPA”. W odpowiedzi na polskie oburzenie, do Warszawy w trybie pilnym przyjechał szef kancelarii prezydenta Ukrainy, generał Kyrył Budanow. Spotkał się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marcinem Bosackim. Jak poinformował rzecznik resortu Maciej Wewiór, rozmowa odbyła się na prośbę strony ukraińskiej.

Wiceminister Bosacki bez ogródek przedstawił polskie stanowisko. – Podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wywołała ból i oburzenie w społeczeństwie polskim, które wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Zaznaczył, że wzajemne relacje muszą być budowane na podstawie prawdy historycznej, szacunku dla ofiar i dialogu – przekazał rzecznik MSZ. Spotkanie potwierdziło strategiczny charakter współpracy polsko-ukraińskiej, ale pokazało też, jak głębokie są rany historyczne. Generał Budanow ma w planach kolejne rozmowy – z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem oraz z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

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Czy Wołodymyr Zełenski straci Order Orła Białego?

Decyzja o uhonorowaniu UPA wywołała w Polsce falę oburzenia, która sięgnęła najwyższych szczebli. Najdalej posunął się prezydent Karol Nawrocki, który zapowiedział zwołanie posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponował, by jednym z punktów było odebranie tego najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Nawrocki stwierdził, że decyzja ukraińskiego prezydenta „dostarcza najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie”. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie „SE”, ponad połowa Polaków popiera tę decyzję.

Przypomnijmy, Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w kwietniu 2023 roku z rąk ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy. Odznaczenie przyznano „w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą”.

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