Wywiad z posłem Pawłem Jabłońskim w RMF FM został przedwcześnie przerwany przez prowadzącego Tomasza Terlikowskiego, co jest rzadko spotykanym incydentem w mediach.

Decyzja o przerwaniu rozmowy nastąpiła po tym, jak poseł Jabłoński dwukrotnie oskarżył dziennikarza o kłamstwo, co Terlikowski uznał za przekroczenie granic i uniemożliwienie prowadzenia programu.

Bezpośrednią przyczyną ostrej wymiany zdań była dyskusja na temat odpowiedzialności za brak ambasadora w USA oraz odmienne interpretacje uprawnień prezydenta i rządu w kontekście mianowania dyplomatów.

Takiego obrotu spraw w „Porannej rozmowie” na antenie RMF FM nikt się nie spodziewał. Początkowo rutynowa dyskusja o nominacjach ambasadorskich błyskawicznie przerodziła się w ostrą wymianę zdań, która znalazła swój finał poza studiem.

Głównym punktem sporu była obsada placówki w Stanach Zjednoczonych. Paweł Jabłoński przekonywał, że za brak ambasadora w Waszyngtonie odpowiada ekipa Donalda Tuska, która odwołała „sprawnego ambasadora”. Tomasz Terlikowski kontrował jednak, że problem leży po stronie prezydenta Karola Nawrockiego, który nie chce zatwierdzać nowych kandydatur.

Awantura o konstytucję

Atmosfera stała się wyjątkowo napięta, gdy obaj rozmówcy zaczęli przerzucać się interpretacjami konstytucji. Poseł Jabłoński podkreślał, że to prezydent mianuje i odwołuje dyplomatów, a rząd próbuje mu odebrać te uprawnienia. Z kolei dziennikarz przypominał, że za prowadzenie polityki zagranicznej odpowiada rząd.

- Dlaczego pan nie może sięgnąć do konstytucji i przeczytać przepisu? - dopytywał poseł.

Kiedy Terlikowski powtórzył swoją argumentację, Jabłoński nie wytrzymał.

- Dlaczego pan kłamie? - rzucił w stronę prowadzącego.

„Wyrzuca pan mnie ze studia?”

Dziennikarz natychmiast zareagował na oskarżenie. Podkreślił, że nie kłamie, a jedynie przedstawia interpretację przepisów. Gdy poseł Jabłoński podtrzymał swój zarzut, uznając zachowanie redaktora za nieuczciwe, Terlikowski zdecydował się na radykalny krok.

- Nie pozwala mi pan prowadzić tej rozmowy. Tak, wyrzucam pana ze studia. Pan okłamał i nie akceptuje reguł. Żegnamy się ze słuchaczami - oświadczył dziennikarz, przerywając wywiad przed czasem.

Zaskoczony polityk dopytywał jeszcze, czy naprawdę jest wypraszany z powodu rzekomego okłamania słuchaczy, ale decyzja już zapadła.

Ciąg dalszy w sieci

Po incydencie obaj uczestnicy starcia przenieśli spór do mediów społecznościowych. Paweł Jabłoński stwierdził w sieci, że redaktor Terlikowski „wmawiał słuchaczom” nieprawdę, a gdy usłyszał reakcję, zdenerwował się i przerwał program.

Dziennikarz nie pozostał dłużny. Wyjaśnił, że choć szanuje prawo do innej interpretacji przepisów, nie godzi się na obrażanie i próby przejęcia roli prowadzącego przez polityka. „Ja rozumiem, że niektórym politykom wydaje się, że mogą wszystko. Nie, nie mogą. I dlatego pierwszy raz w życiu przerwałem wywiad” – skomentował Tomasz Terlikowski.

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