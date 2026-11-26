Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła, że sędziom Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o uchyleniu ich immunitetów, a przepisy prawa nie przewidują zażalenia na uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK w tej sprawie.

Korwin-Piotrowska podkreśliła, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego nie posiada jurysdykcji w sprawach dotyczących sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ TK jest odrębnym organem władzy sądowniczej.

Cztery uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, wyrażające zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego, zostały przekazane ministrowi sprawiedliwości, co umożliwia prokuratorom przystąpienie do czynności procesowych, w tym przedstawienia zarzutów.

Pętla wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego się zaciska. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska rozwiała wszelkie wątpliwości dotyczące dalszych losów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. W czwartkowym komunikacie podkreśliła, że przepisy prawa nie przewidują zażalenia na uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, która wyraża zgodę na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej.

To jednoznaczna reakcja na medialne doniesienia o próbach zablokowania procedury. Według nich w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego miały zostać zarejestrowane zażalenia obu sędziów. Korwin-Piotrowska ucięła te spekulacje, tłumacząc, że Izba ta nie ma żadnej władzy nad sędziami TK, ponieważ Trybunał jest całkowicie odrębnym organem władzy sądowniczej.

Poważne zarzuty i ruch prokuratury

Sprawa nabrała tempa w środę, kiedy cztery uchwały dotyczące uchylenia immunitetów trafiły na biurko ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Trzy z nich uderzają bezpośrednio w Bogdana Święczkowskiego, a jedna dotyczy Bartłomieja Sochańskiego.

Lista zarzutów, które mogą teraz usłyszeć sędziowie, jest długa i poważna. W przypadku Święczkowskiego mowa jest o:

uniemożliwianiu orzekania sędziom powołanym przez Sejm,

naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego Macieja Berka,

przekroczeniu uprawnień przy kontroli operacyjnej wobec Romana Giertycha.

Bartłomiej Sochański musi się z kolei liczyć z zarzutami dotyczącymi blokowania sędziom możliwości orzekania oraz uporczywego naruszania ich praw pracowniczych.

Prokurator generalny poinformował, że uchwały zostały już włączone do odpowiednich postępowań. Dla śledczych to sygnał do ataku. Mogą teraz przystąpić do oficjalnego przedstawienia zarzutów i przesłuchania Święczkowskiego oraz Sochańskiego w charakterze podejrzanych.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniał Bogdan Święczkowski:

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Sonda Czy Polska powinna przeprowadzić reset Trybunału Konstytucyjnego? Tak, cały skład TK powinien zostać wybrany od nowa Nie, należy rozwiązać spór bez wymiany wszystkich sędziów Nie mam zdania