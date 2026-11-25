Bogdan Święczkowski uważa się za "prezesa na uchodźstwie" od 30 października i kwestionuje legalność działań sędziów, których nazywa "uzurpatorami", twierdząc, że orzekają oni we własnej sprawie w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu dyscyplinarnym.

Opisuje, że 30 października Trybunał Konstytucyjny został "przejęty" przez policję (na polecenie władzy wykonawczej), osoby niebędące sędziami oraz trzech sędziów, którzy przeszli na stronę obecnej koalicji rządzącej, co określa jako "zamach na konstytucyjny organ państwa".

Sugeruje, że celem tych działań jest opanowanie TK, aby "na jesień przyszłego roku nie odbyły się w Polsce wolne, bezpośrednie i równe wybory parlamentarne", oskarżając rząd o szersze przejmowanie kluczowych instytucji państwowych (prokuratura, media publiczne, KRS).

Bogdan Święczkowski pojawił się w Parlamencie Europejskim, by przedstawić swoją wersję wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wystąpienie zaczęło się od niespodziewanego komunikatu - prezes TK musiał je skrócić. Jako powód podał decyzję prezydenta Warszawy, a jednocześnie wiceprzewodniczącego partii rządzącej, który nie przedłużył zgody na protest w obronie Trybunału.

- Muszę być na miejscu w Warszawie - ogłosił Święczkowski.

„Prezes na uchodźstwie” i setki policjantów

Najmocniejsze słowa padły jednak, gdy Święczkowski zaczął opisywać to, co jego zdaniem wydarzyło się pod koniec października. Prezes TK nie gryzł się w język, opisując działania rządu i służb mundurowych.

- Od 30 października można powiedzieć, że ja jestem prezesem na uchodźstwie - stwierdził przed europejskimi politykami.

Według jego relacji, tego dnia na polecenie premiera Donalda Tuska do gmachu Trybunału miało wkroczyć kilkuset funkcjonariuszy policji. Święczkowski twierdzi, że wraz z nimi do budynku weszły osoby niebędące sędziami oraz trzech sędziów, którzy „przeszli na ich stronę”.

Święczkowski ocenił te działania jednoznacznie: to „przemocowa zmiana” ustroju. Osoby zaangażowane w te ruchy oskarżył o udział w zorganizowanym związku przestępczym, który dokonuje zamachu na państwową instytucję.

Wybory parlamentarne

W ocenie Bogdana Święczkowskiego za całą operacją stoi osobiście szef rządu. – Prezes Rady Ministrów, Donald Tusk, zapowiedział publicznie, że musi mieć w Trybunale swoich sędziów – mówił w Brukseli.

Zdaniem prezesa TK celem przejęcia instytucji jest wpływ na przyszłoroczne głosowanie. Święczkowski przekonywał, że władzy zależało na opanowaniu Trybunału, aby „na jesień przyszłego roku nie odbyły się w Polsce wolne, bezpośrednie i równe wybory parlamentarne”. Dodał również, że podobny scenariusz „przejęcia” dotyczył prokuratury, mediów publicznych oraz Krajowej Rady Sądownictwa.

Sędziowie obradują w sądzie

Podczas wysłuchania Święczkowski poruszył też kwestię sędziów wybranych przez Sejm, z których część nie została zaprzysiężona przez prezydenta Karola Nawrockiego. Opisał sytuację jako kuriozalną, wskazując na trwające wobec niego „quasi postępowanie dyscyplinarne”.

- Sędziowie uzurpatorzy, którzy przejęli Trybunał Konstytucyjny, w chwili obecnej obradują w Sądzie Okręgowym w Warszawie i decydują o tym, czy jestem zawieszonym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, czy nie - relacjonował.

Według jego opinii, sędziowie ci orzekają w ten sposób we własnej sprawie, a wszystkie ich ruchy są bezprawne i pozbawione mocy prawnej.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Bogdan Święczkowski:

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