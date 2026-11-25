Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to wyjątkowe odznaczenie, które pary otrzymują po przeżyciu ze sobą pół wieku. Okazuje się jednak, że dla tysięcy małżonków „Złote Gody” wiążą się z ogromną cierpliwością i niepewnością. Jak poinformował w środę szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec, w ostatnich latach doszło do dramatycznych opóźnień w nadawaniu tych wyróżnień.

Obecnie w kolejce do Kancelarii Prezydenta czeka 144 tysiące osób. Czas oczekiwania na medal wynosi od kilkunastu miesięcy do nawet dwóch lat. Ze względu na zaawansowany wiek jubilatów, wielu z nich nie dożywa momentu wręczenia odznaczenia. Dane przekazane przez wojewodów z siedmiu województw potwierdzają śmierć 839 osób, które złożyły wnioski. Ogólnopolskie szacunki są jeszcze bardziej przygnębiające – mowa o ponad tysiącu zmarłych seniorów.

„To kwestia przyzwoitości”

Sprawa wywołała zdecydowaną reakcję rządu. Jan Grabiec oraz pełnomocnik ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz skierowali do prezydenta Karola Nawrockiego już trzy pisma w tej sprawie. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, że wzorowe małżeństwa wymagają uznania i opieki. - To nie kwestia polityki, a przyzwoitości – czytamy w liście skierowanym do prezydenta.

Głos w mediach społecznościowych zabrał również premier Donald Tusk. - Zwracaliśmy się wielokrotnie z żądaniem odblokowania procedur. To sprawa ludzkiej godności. Nie możecie dłużej zwlekać! – napisał premier w serwisie X. Zadeklarował jednocześnie, że każda para świętująca 50-lecie otrzyma od niego list gratulacyjny, skoro nie może on zastąpić prezydenta w nadawaniu medali.

Ponad 144 tysiące seniorów nie może doczekać się decyzji Prezydenta o przyznaniu Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Ponad 800 nie doczekało. Zwracaliśmy się wielokrotnie z żądaniem odblokowania procedur. To sprawa ludzkiej godności. Nie możecie dłużej zwlekać!— Donald Tusk (@donaldtusk) November 25, 2026

Pałac odpowiada: Medale idą falami

Kancelaria Prezydenta odpiera zarzuty, tłumacząc opóźnienia m.in. skutkami pandemii koronawirusa sprzed sześciu lat, demografią oraz dużą liczbą pytań od polityków i mediów. Podsekretarz stanu Agnieszka Jędrzak w piśmie z 20 listopada poinformowała, że tylko w bieżącym tygodniu nadano 2582 medale.

Do sprawy odniósł się także rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zaznaczył on, że od sierpnia 2025 roku, czyli od początku kadencji Karola Nawrockiego, nadano już 100 tysięcy medali. Leśkiewicz w serwisie X uderzył przy okazji w rząd, wytykając kolejki pacjentów czekających na zabiegi w ramach NFZ. - Dziś seniorzy potrzebują państwa, które zdąży ich uratować, zanim będzie za późno. A liczba nadanych Medali za Długoletnie Pożycie rośnie z tygodnia na tydzień – zapewnił rzecznik prezydenta.

Premier @donaldtusk liczy medale, a Seniorzy liczą miesiące i lata w kolejkach do lekarzy. Od sierpnia 2025 r. nadano 100 tys. medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Na zabiegi refundowane przez NFZ, za rządów Tuska, pacjenci czekają latami. Dziś Seniorzy potrzebują państwa, które zdąży ich uratować, zanim będzie za późno. A liczba nadanych medali za długoletnie pożycie rośnie z tygodnia na tydzień.— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) November 25, 2026

Zgodnie z przepisami, po wydaniu decyzji przez prezydenta, lokalne urzędy stanu cywilnego mają sześć miesięcy na zorganizowanie uroczystości i wręczenie medali jubilatom. Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą wręczać jedynie określone osoby, m.in. premier, ministrowie, marszałek województwa, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

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