W listopadowym sondażu CBOS, prezydent Karol Nawrocki zajmuje pierwsze miejsce w rankingu zaufania z wynikiem 52% ankietowanych.

Na kolejnych pozycjach w rankingu zaufania znaleźli się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz (40%) oraz wicepremier Radosław Sikorski (39%).

Premier Donald Tusk uplasował się na szóstym miejscu z zaufaniem 32%, natomiast największą nieufność budzą Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun (po 56%).

Badanie zostało przeprowadzone przez CBOS w dniach 5-15 listopada na próbie 963 osób.

Prezydent Karol Nawrocki otwiera listopadowe zestawienie z wynikiem 52 proc. deklaracji zaufania. Choć to o 1 punkt procentowy mniej niż w październiku, jego przewaga nad pozostałymi politykami pozostaje wyraźna. Nieufność wobec Nawrockiego deklaruje 34 proc. badanych, a 8 proc. pozostaje wobec niego obojętnych.

Podium dla ministrów

Za plecami lidera toczy się zacięta walka o kolejne miejsca, jednak dystans do pierwszego miejsca jest znaczący. Drugą lokatę w rankingu zajął wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaufanie do niego zadeklarowało 40 proc. respondentów, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Tuż za nim, na trzecim miejscu, uplasował się szef MSZ Radosław Sikorski. Minister cieszy się zaufaniem 39 proc. badanych, co jednak zwiastuje gorszą passę – w porównaniu z ubiegłym miesiącem jego wynik spadł aż o 5 punktów procentowych.

Tusk i Trzaskowski poza podium

Dalsze miejsca w rankingu zajmują inni czołowi politycy. Czwarty w zestawieniu Rafał Trzaskowski odnotował wzrost zaufania do poziomu 37 proc. Mimo to prezydent Warszawy wciąż budzi spore negatywne emocje, nie ufa mu 41 proc. ankietowanych.

Skomplikowaną sytuację ma premier Donald Tusk. Zaufanie do szefa rządu deklaruje 32 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc.), podczas gdy aż połowa respondentów (50 proc.) mu nie ufa. Wyższe wyniki zaufania od premiera uzyskał między innymi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, któremu ufa 34 proc. pytanych.

W rankingu zadebiutował lub powrócił do niego Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 i wicemarszałek Sejmu zamknął pierwszą dziesiątkę ex aequo z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem – obaj politycy cieszą się zaufaniem 26 proc. badanych.

Rekordziści nieufności

Sondaż CBOS, którego ustalenia przytacza PAP, wskazuje również polityków budzących największy opór społeczny. Na czele rankingu nieufności znaleźli się ex aequo prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz europoseł Grzegorz Braun, obu politykom nie ufa po 56 proc. badanych.

W pierwszej piątce polityków, którym Polacy ufają najmniej, znaleźli się także Donald Tusk (50 proc.), lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki (48 proc.) oraz wiceprezes PiS Przemysław Czarnek (47 proc.).

Badanie CBOS zostało przeprowadzone w dniach 5-15 listopada na próbie 963 osób. Większość wywiadów (ponad 59 proc.) zrealizowano metodą bezpośrednią (CAPI).

Poniżej galeria zdjęć: Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości

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