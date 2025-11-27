Temu politykowi Polacy ufają najbardziej! Zaskoczenie?

CBOS opublikował nowe badanie zaufania Polaków do polityków, ujawniając ciekawe zmiany.

Karol Nawrocki utrzymuje pozycję lidera, choć jego notowania spadły, a za nim plasują się Kosiniak-Kamysz, Sikorski i Trzaskowski.

Donald Tusk poprawia swoje wyniki, a Jarosław Kaczyński wzbudza największą nieufność.

Sprawdź, jak te wyniki odzwierciedlają nastroje społeczne i co to oznacza dla polskiej polityki!

Prezydent Karol Nawrocki, mimo delikatnego spadku notowań, nadal cieszy się największym zaufaniem wśród Polaków. Z wynikiem 54% zaufania, jest jedynym politykiem, któremu ufa ponad połowa respondentów. W porównaniu do poprzednich miesięcy, zaufanie do prezydenta spadło o 3 punkty procentowe. Jednocześnie, odsetek osób nieufających Nawrockiemu wzrósł o 5 punktów procentowych, osiągając 31%.

Na drugim miejscu, z identycznym wynikiem 44% zaufania, uplasowali się trzej politycy: Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), wicepremier i szef MON; Radosław Sikorski (KO), wicepremier i szef MSZ; oraz Rafał Trzaskowski (KO), prezydent Warszawy. Odsetek osób nieufających tym politykom wynosi odpowiednio: 28% dla Kosiniaka-Kamysza, 31% dla Sikorskiego i 41% dla Trzaskowskiego.

Pozostałe miejsca

Trzecie miejsce w rankingu, również z jednakowym odsetkiem zaufania, zajmują: Donald Tusk (KO), premier, oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja), wicemarszałek Sejmu. Nieufność wobec Bosaka deklaruje 30% respondentów, natomiast wobec Tuska – 48%. W porównaniu z październikiem, zaufanie do premiera Tuska wzrosło o 3 punkty procentowe, a liczba osób mu nieufających zmalała o 4 punkty procentowe. CBOS podkreśla, że są to najlepsze oceny Donalda Tuska od kwietnia, czyli od okresu poprzedzającego pierwszą turę wyborów prezydenckich.

Na przeciwnym biegunie rankingu zaufania, jako polityk wzbudzający największą nieufność, wskazywany jest Jarosław Kaczyński.

