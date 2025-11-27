Karol Nawrocki znów to zrobił! Niektórzy będą wściekli

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił swoje decyzje dotyczące ustaw, podpisując 11 i wetując 2 akty prawne.

Wśród podpisanych ustaw znalazły się zmiany w prawie o ruchu drogowym i podwyższenie podatków dla banków, natomiast zawetowano nowelizacje kodeksu wyborczego i opodatkowania fundacji rodzinnych.

Dlaczego Prezydent Nawrocki zawetował kluczowe ustawy i jakie ma propozycje dla rządu? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Prezydent Nawrocki zaznaczył, że każda ustawa jest poddawana szczegółowej analizie przez zespół doświadczonych prawników i ekspertów. Podkreślił, że śledzą oni przebieg prac legislacyjnych oraz zbierają opinie i uwagi od środowisk, których dane regulacje dotyczą. Prezydent osobiście spotyka się również z przedstawicielami różnych grup społecznych, w tym z samorządowcami, przedstawicielami sektora energetycznego, Rzecznikiem Praw Dziecka oraz przewoźnikami autobusowymi, aby wysłuchać ich stanowiska.

- Na moim biurku znajduje się obecnie 25 kolejnych ustaw wymagających rozstrzygnięcia. Dziś podpisałem 11 ustaw. Dwie postanowiłem zawetować - poinformował prezydent.

Podpisane ustawy

Wśród zaakceptowanych ustaw prezydent wyróżnił dwie, które uznał za szczególnie istotne.

Zmiany w prawie o ruchu drogowym Prezydent ocenił, że zmiany w prawie o ruchu drogowym to "dobry kierunek", który ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach. Wskazał na zabezpieczenie najmłodszych uczestników ruchu drogowego, wprowadzenie okresu próbnego dla nowych kierowców oraz podwyższenie kar dla piratów drogowych.

- To narzędzia, które realnie mogą przyczynić się do ograniczenia liczby wypadków, zwłaszcza tych najtragiczniejszych – stwierdził.

Podwyższenie podatków dla banków Karol Nawrocki podpisał również ustawę podwyższającą podatki dla banków.

- Nie może być tak, że obciążenia podatkowe ponosi statystyczny obywatel lub niewielkie przedsiębiorstwo, podczas gdy korporacje zagraniczne albo duże instytucje finansowe uzyskują rekordowe zyski - zaznaczył.

Prezydent zauważył, że banki osiągnęły "ponadprzeciętne zyski" w ostatnich latach, dlatego uznał za zasadne skierowanie większej części tych zysków na rzecz państwa, szczególnie w kontekście "rosnących potrzeb, między innymi związanych z finansowaniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i rozbudowy naszych sił zbrojnych". Karol Nawrocki zapewnił, że "nie stawia oporu" wobec projektów rządowych, jeśli te wpływają na poprawę sytuacji Polaków.

Zawetowane ustawy

Prezydent podjął decyzję o zawetowaniu dwóch ustaw, szczegółowo wyjaśniając swoje motywy. Pierwsza z nich dotyczyła nowelizacji kodeksu wyborczego, która przewidywała liberalizację zasad głosowania korespondencyjnego. Prezydent przyznał, że "działania na rzecz szerokiego udziału obywateli w wyborach są słuszne". Jednakże, jego sprzeciw wzbudziła "nierejestrowana wysyłka pakietów wyborczych za granicę", która, zdaniem prezydenta, rodzi "poważne ryzyko", uzależniając ten proces od jakości usług operatorów pocztowych w wielu państwach.

- W obecnym świecie, w którym zagrożenia hybrydowe i ingerencje w proces wyborczy są realne, brak pełnej kontroli nad procesem głosowania jest poważnym, niedopuszczalnym ryzykiem - ocenił.

Nowelizacja ustawy o opodatkowaniu fundacji rodzinnych Drugim zawetowanym aktem była nowelizacja ustawy dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych. Powodem weta był "sprzeciw wobec odejścia od umowy, którą państwo zawarło z Polakami wprowadzając tę ustawę". Prezydent przypomniał, że podczas tworzenia tej instytucji, ustawodawca zapewnił, że zasady ich funkcjonowania nie ulegną zmianie przez okres trzech lat. Tymczasem, jak wskazał, nowelizacja wprowadzała "po niespełna dwóch latach niekorzystne zmiany w opodatkowaniu już założonych fundacji, do których rodziny przekazały swoje aktywa".

Karol Nawrocki określił to jako "naruszenie zasady zaufania do państwa, którego jedynym powodem był i pozostaje fatalny stan finansów publicznych". Podkreślił, że "celem państwa powinno być ściganie nieuczciwych podmiotów wyłudzających i omijających podatki, a nie atak na rodzinne fundacje".

Zapowiedź inicjatyw ustawodawczych

Prezydent stanowczo stwierdził, że prezydenckie weto "nie jest narzędziem destrukcji", lecz "elementem współpracy między organami państwa". Propozycja dla rządu i premiera Donalda Tuska "Powtarzam moją propozycję dla rządu i dla premiera Donalda Tuska: zapraszam do konsultowania projektów ustaw już na wczesnym etapie prac. Takie działania usprawniłoby proces legislacyjny, ograniczyłoby konieczność wetowania ustaw wadliwych, a przede wszystkim służyło obywatelom" – zaapelował prezydent.

Podkreślił, że "głosy Polaków i ekspertów wskazują, że oczekują od prezydenta i rządu takiej współpracy". Zwrócił się do premiera i ministrów.

- Rozmawiajmy o sprawach Polaków w sposób merytoryczny, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość naszej ojczyzny - powiedział.

Prezydent zapowiedział również złożenie kolejnych inicjatyw ustawodawczych, co świadczy o jego aktywnym zaangażowaniu w proces legislacyjny.

W naszej galerii zobaczysz pierwsze 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego:

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie