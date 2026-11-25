Warszawski ratusz nie zgodził się na kontynuowanie zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym po 30 listopada.

Urzędnicy wskazali na utrudnienia w ruchu, zajęcie jezdni oraz skargi okolicznych mieszkańców.

Protest trwa od ponad 10 tygodni, a przed siedzibą TK ustawiono między innymi scenę wykorzystywaną przez Telewizję Republika.

Organizatorzy mają 24 godziny na odwołanie się od decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie może zakończyć się już za kilka dni. Po ponad 10 tygodniach demonstracji stołeczny ratusz zdecydował, że nie zgodzi się na dalsze zgromadzenie w dotychczasowej formule. Jak informuje Wirtualna Polska, decyzja ma związek między innymi ze skargami mieszkańców, utrudnieniami komunikacyjnymi i obawami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Zgodnie z dotychczasowym zgłoszeniem protest może trwać do 30 listopada. Organizatorzy nie muszą jednak pogodzić się z rozstrzygnięciem miasta. Przysługuje im prawo do odwołania.

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Warszawscy urzędnicy od dłuższego czasu otrzymywali skargi dotyczące sytuacji w alei Szucha. Protestujący zajmują przestrzeń przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, a ustawiona tam infrastruktura utrudnia poruszanie się po okolicy.

W uzasadnieniu decyzji ratusz zwrócił uwagę na zajęcie jezdni, utrudnienia dla mieszkańców i służb porządkowych oraz ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa.

"Szanując wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, należy pamiętać, że taka sama wolność przysługuje innemu człowiekowi, co wiąże się z poszanowaniem praw innych osób" – napisano w uzasadnieniu decyzji.

Wcześniej rzeczniczka warszawskiego ratusza Monika Beuth przyznawała, że sytuacja wymaga ponownej analizy. Podkreślała, że miasto bierze pod uwagę również czas trwania demonstracji i jej wpływ na życie okolicznych mieszkańców.

– Ponownie analizujemy tę całą sytuację. Bierzemy pod uwagę cały szereg czynników. Również długotrwałość takich utrudnień. Bo przecież tam mamy też do czynienia z utrudnieniami w alei Szucha. Mamy skargi mieszkańców – mówiła w rozmowie z TVN.

Scena, śpiewy i występy polityków. Tak wygląda protest przed Trybunałem

Demonstracja przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa od ponad dwóch miesięcy. Uczestnicy sprzeciwiają się zmianom w funkcjonowaniu TK i działaniom podejmowanym przez część sędziów.

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Przed budynkiem ustawiono scenę, z której przemawiają politycy oraz osoby związane z Telewizją Republika. Zgromadzeniu towarzyszą również występy muzyczne.

Szczególne zainteresowanie wzbudziły nagrania, na których uczestnicy protestu śpiewają i tańczą. W mediach społecznościowych szeroko komentowano między innymi występy posła PiS Michała Wójcika oraz dziennikarza Republiki Miłosza Kłeczka.

Wcześniej pojawiały się także informacje o problemach z dostępem do siedziby Trybunału. Ustawiona infrastruktura protestu miała utrudniać korzystanie z wejścia do budynku.

Czy protest przed Trybunałem Konstytucyjnym zakończy się 30 listopada?

Decyzja warszawskiego ratusza nie musi jeszcze przesądzać o zakończeniu demonstracji. Organizatorom przysługuje prawo do złożenia odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie. Mają na to 24 godziny.

Dalszy los protestu będzie więc zależał również od ewentualnego rozstrzygnięcia sądu.

Na razie wiadomo, że miasto nie zgodziło się na kontynuowanie zgromadzenia po 30 listopada w dotychczasowej formule. Nie ma jednak pewności, czy protestujący opuszczą teren przed Trybunałem wraz z końcem miesiąca.

Poniżej galeria zdjęć: Historia Trybunału Konstytucyjnego

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