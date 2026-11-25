Jak informuje „Rzeczpospolita”, prowadzący postępowanie prokurator Piotr Żak ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej chciał pociągnąć do odpowiedzialności karnej pięcioro posłów. Na celowniku śledczych znaleźli się Ewa Leniart i Daniel Milewski z PiS, Michał Kołodziejczak z KO oraz politycy Polski 2050 – Szymon Hołownia i Michał Kobosko.

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Wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie polityków do odpowiedzialności zostały zaakceptowane jeszcze w październiku przez Beatę Marczak, ówczesną zastępczynię prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Jednak w drodze do Sejmu doszło do niespodziewanego zwrotu akcji.

Kluczowa decyzja i nagłe zawieszenie

Sytuacja zmieniła się 20 listopada, gdy prokurator generalny Waldemar Żurek zdecydował o zawieszeniu Beaty Marczak. Oficjalnym powodem miał być brak należytego nadzoru nad sprawami w podległym jej pionie. Zaledwie trzy dni później, w poniedziałek 23 listopada, Żurek skierował do marszałka Sejmu wnioski o uchylenie immunitetów.

Ku zaskoczeniu "Rzeczpospolitej", do Sejmu trafiły dokumenty dotyczące tylko trojga parlamentarzystów: Leniart, Milewskiego i Kołodziejczaka. Wśród przekazanych wniosków nie było natomiast nazwisk Hołowni ani Koboski.

Śledczy mówią o „wybiórczym” działaniu

Dziennik, powołując się na jednego ze śledczych, wskazuje, że odsunięcie od obowiązków prokurator Marczak mogło ułatwić wysłanie wniosków w sposób wybiórczy. Sam rozmówca gazety zastrzegł jednak, że nie sądzi, by sprawa immunitetów była bezpośrednim motywem jej zawieszenia.

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Prokurator krajowy Dariusz Korneluk odmówił komentarza w tej sprawie. Z kolei sama Beata Marczak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” potwierdziła, że jest zawieszona i obecnie analizuje możliwość odwołania się od tej decyzji.

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