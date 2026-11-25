Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) nałożył karę w wysokości 2,3 miliona złotych na Warszawski Szpital Południowy.

Kara jest wynikiem audytu, który wykazał liczne nieprawidłowości, takie jak przyjmowanie pacjentów poza kolejnością oraz wykazywanie w grafikach dyżurów lekarzy, którzy pracowali w tym czasie w innych miejscach.

Kontrola NFZ rozpoczęła się 15 czerwca 2026 roku po doniesieniach medialnych, a jej wyniki zostaną przekazane prokuraturze, Rzecznikowi Praw Pacjenta i warszawskiemu ratuszowi.

To efekt drobiazgowej kontroli NFZ, która w czerwcu 2026 r. prześwietliła działanie Szpitala Południowego. Pod lupę wzięto oddział ratunkowy, intensywną terapię oraz chirurgię. Wnioski płynące z raportu są druzgocące dla dyrekcji placówki. NFZ nie miał litości i wyliczył karę na dokładnie 2 331 030,75 zł.

Lista grzechów warszawskiego szpitala jest długa i bulwersująca. Kontrolerzy potwierdzili, że w placówce dochodziło do łamania zasady równego traktowania. Pacjenci byli przyjmowani poza kolejnością, co uderzało w osoby czekające na pomoc w normalnym trybie. To jednak nie wszystko – na dyżurach brakowało lekarzy, którzy oficjalnie figurowali w grafikach, a świadczeń medycznych miały udzielać osoby bez odpowiednich uprawnień.

Afera wokół koordynatora i miliony w tle

Kontrola NFZ to pokłosie głośnych publikacji portalu Zero.pl. Dziennikarze ujawnili wówczas kulisy pracy Dawida K., lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej. Jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, będąc jeszcze w trakcie specjalizacji, miał on zarobić w samym 2025 roku astronomiczną kwotę 1,6 mln zł.

Z ustaleń portalu wynikało, że na oddziale zarządzanym przez K. miało dochodzić do skandalicznych praktyk. Politycy KO mieli być tam przyjmowani "z marszu", otrzymując kompleksowe badania niemal natychmiast po pojawieniu się w szpitalu. NFZ potwierdził, że kierowanie pracą SOR powierzono osobie, która nie posiadała ani adekwatnej specjalizacji, ani niezbędnego doświadczenia.

Sprawa trafia do prokuratury

Problemy Szpitala Południowego dopiero się zaczynają. Choć finansowa kara idąca w miliony jest już pewna, na tym konsekwencje się nie kończą. Wyniki audytu NFZ zostaną przekazane prokuraturze, Rzecznikowi Praw Pacjenta oraz warszawskiemu ratuszowi.

Sam Dawid K. ma już poważne problemy z prawem. W październiku usłyszał zarzut oszustwa dotyczący mienia znacznej wartości. Chodzi o kwotę ponad 583 tys. zł, którą lekarz miał wyłudzić ze Szpitala Południowego poprzez przedkładanie nierzetelnych faktur.

Poniżej galeria zdjęć: Konferencja posłów PiS przed Szpitalem Południowym

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WARZECHA O AFERZE W SZPITALU POŁUDNIOWYM