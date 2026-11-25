Gróbarczyk zarzuca rządzącym przypisywanie sobie sukcesu. Marchewka odpowiada

Prom Bursztyn Unity już pływa, a jego pojawienie się pod polską banderą wywołało dyskusję o tym, komu należy przypisać sukces inwestycji. Były minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk przypomniał w mediach społecznościowych artykuł z marca 2023 roku, informujący o rozpoczęciu budowy drugiego polskiego promu typu ro-pax. Zasugerował, że obecna władza przypisuje sobie zasługi poprzedników.

O komentarz do tych zarzutów został poproszony w programie „Ósma runda” wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Polityk Koalicji Obywatelskiej nie szczędził gorzkich słów swojemu poprzednikowi. – Jestem przekonany, że człowiek, który to pisze, po pierwsze nie ma zielonego pojęcia o tym, co pisze, a po drugie pozostawił za sobą pasmo katastrof – powiedział Marchewka.

Wiceminister przekonywał, że kiedy pod koniec 2023 roku przejął odpowiedzialność za gospodarkę morską, sytuacja finansowa przedsięwzięcia była bardzo trudna. Jak relacjonował, prezes stoczni poinformował go wówczas, że zakład budujący promy od ponad dziesięciu miesięcy nie otrzymywał pieniędzy.

Marchewka przypomina słynną stępkę. „Nic z tego nie wyszło”

Wiceminister infrastruktury powrócił również do wydarzeń z 2017 roku, kiedy przedstawiciele ówczesnego rządu zapowiadali odbudowę polskiego przemysłu stoczniowego i budowę promów w ramach programu Batory.

Marchewka przypomniał uroczystość z udziałem Mateusza Morawieckiego i Marka Gróbarczyka, podczas której symbolicznie zainaugurowano budowę promu. W jego ocenie przedsięwzięcie nie przyniosło zapowiadanych rezultatów. – Nic z tego nie wyszło – stwierdził wiceminister.

Wiceminister infrastruktury nie poprzestał jednak na krytyce niezrealizowanych obietnic poprzedniej władzy. Powołując się na ustalenia Najwyższej Izby Kontroli, postawił również poważny zarzut dotyczący gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację programu Batory. – Najwyższa Izba Kontroli nie pozostawiła suchej nitki na tych działaniach. I co więcej, doszło tam do defraudacji pieniędzy – powiedział Arkadiusz Marchewka w „Ósmej rundzie”.

Wiceminister przekonywał, że mimo zapowiedzi budowy wielkich promów poprzednia władza nie zapewniła odpowiedniego finansowania późniejszej inwestycji. Jego zdaniem bez interwencji rządu Donalda Tuska przedsięwzięcie mogło zakończyć się podobnie jak budowa elektrowni w Ostrołęce. Jak podkreślił, konieczne było dokapitalizowanie spółki, przygotowanie nowego biznesplanu oraz uregulowanie zaległych zobowiązań.

Jak tłumaczył, Polska Żegluga Morska zdecydowała się następnie na realizację projektu komercyjnego, w ramach którego rozpoczęto budowę promów w prywatnej stoczni. Zdaniem Marchewki przedsięwzięcie nie miało jednak zapewnionego odpowiedniego finansowania.

Ponad miliard złotych na polskie promy. Marchewka ujawnia kwotę

Wiceminister infrastruktury przekonywał, że bez zaangażowania obecnego rządu inwestycja mogła podzielić los elektrowni w Ostrołęce. Wskazał również konkretną kwotę, jaką przeznaczono na realizację projektu. – Rząd pana premiera Donalda Tuska zainwestował w realizację tego przedsięwzięcia miliard 300 milionów złotych – powiedział Marchewka w „Ósmej rundzie”.

Jak zaznaczył, konieczne było nie tylko zapewnienie finansowania, ale również dokapitalizowanie spółki, przygotowanie nowego biznesplanu i spłacenie zobowiązań. Wiceminister podkreślił także znaczenie połączenia operacyjnego polskich armatorów, które ma zwiększyć ich konkurencyjność na Bałtyku. – Jeżeli chcemy na Bałtyku konkurować z zagraniczną konkurencją, która jest bardzo ofensywna, to musimy odważnie inwestować i być po prostu skonsolidowani – podkreślił.

Polska bandera wraca na morza. Będą kolejne statki

Arkadiusz Marchewka zapowiedział również, że Bursztyn Unity nie będzie jedyną jednostką, która znajdzie się pod polską banderą. Według deklaracji wiceministra od stycznia 2027 roku kolejne statki mają być rejestrowane pod polską jurysdykcją. – Zrobiliśmy pierwszy ważny krok. Po blisko 30 latach znów polska bandera wraca na morza. Od stycznia przyszłego roku kolejne promy, kolejne statki będą przeflagowywane – zapowiedział polityk.

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