Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zablokował 23 listopada powołanie parlamentarnego zespołu ds. przywrócenia i naprawy ładu konstytucyjnego.

Decyzja ta, podjęta bez merytorycznego uzasadnienia, wywołała burzę w sieci i falę krytyki ze strony dziennikarzy oraz obserwatorów życia publicznego.

Komentatorzy zarzucają Czarzastemu "partyjne metody" i "tęsknotę za komuną", nawiązując do jego przeszłości w PZPR.

Włodzimierz Czarzasty zdecydowanym ruchem przeciął plany powołania nowego gremium w Sejmie. Jak wynika z zarządzenia nr 22 z dnia 23 listopada, marszałek nie wyraził zgody na utworzenie parlamentarnego zespołu ds. przywrócenia oraz naprawy ładu konstytucyjnego. Decyzja weszła w życie natychmiast, ale jej skutki będą odbijać się echem jeszcze długo.

Podstawą prawną blokady stał się art. 8c ust. 3 Regulaminu Sejmu. To właśnie ten przepis daje marszałkowi prawo do odmowy powołania zespołu parlamentarnego. Największe kontrowersje wzbudził jednak fakt, że w oficjalnym dokumencie zabrakło jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia tej decyzji.

Lawina komentarzy w sieci

Decyzja Włodzimierza Czarzastego wywołała natychmiastową i niezwykle ostrą reakcję dziennikarzy oraz obserwatorów życia publicznego. W mediach społecznościowych zawrzało, a pod adresem polityka padły bardzo ciężkie oskarżenia.

– Marszałkowanie Włodzimierza Czarzastego przejdzie do historii jako jedno z najbardziej partyjnych – ocenił bez ogródek Łukasz Jankowski z Radia Wnet.

Z kolei Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski zauważył, że blokowanie działalności zespołu bez podania przyczyn to sytuacja, jakiej w Sejmie dawno nie było. Jego zdaniem taki ruch może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego.

Wypominają mu PZPR

Wśród licznych głosów oburzenia dominują te, które nawiązują do politycznych korzeni Włodzimierza Czarzastego. Komentatorzy nie mają litości, wytykając mu mentalność rodem z poprzedniego ustroju. „Czarzasty może i wyszedł z PZPR, ale PZPR nigdy z Czarzastego nie wyszło” – to tylko jedna z wielu gorzkich opinii, jakie zalały sieć.

Pojawiają się również głosy, że blokada zespołu to dowód na strach rządzących przed odpowiedzialnością za działania wokół Trybunału Konstytucyjnego i innych kluczowych instytucji. Zdaniem krytyków, uniemożliwianie pracy opozycji w ramach zespołów parlamentarnych to „tęsknota za komuną”, kiedy to jednym podpisem można było pozbawić praw politycznych przeciwników.

„Kłania się rok 1983: działacz Czarzasty wstępuje do PZPR. Mogą wszystko” – czytamy w jednym z ostrych komentarzy.

Poniżej galeria zdjęć: Włodzimierz Czarzasty

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