Przypominamy, że mieszkańców Nowego Lipowca (woj. lubelskie), Rudnika i Mołodycza (woj. podkarpackie) obudziły w piątek nad ranem silne eksplozje i błyski. Służby, które przybyły na miejsce, we wszystkich trzech lokalizacjach znalazły szczątki rosyjskich pocisków manewrujących Ch-101. Informację tę potwierdza minister obrony narodowej. - Trzy rosyjskie rakiety wleciały w polską przestrzeń powietrzną i spadły na wschodzie kraju. Ten atak nie był przypadkowy. Najważniejsze jest to, że nikt nie został ranny – mówi nam Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Tamtej nocy w powietrzu byli polscy i sojuszniczy piloci, a wojsko, policja i straż pożarna od razu ruszyły na miejsca zdarzeń – opowiada szef MON. - Tego samego dnia w Nowej Dębie trwały wspólne ćwiczenia żołnierzy z kilku państw, członków Koalicji Chętnych. Ale nie daliśmy się i nie damy się ani przestraszyć, ani zastraszyć. Wspólnym głosem z ministrami obrony Francji, Wielkiej Brytanii, Litwy i Estonii pokazaliśmy, że w trudnej chwili Europa trzyma się razem – dodaje wicepremier.

- Przed nami ważne tygodnie dla współpracy z sojusznikami i decyzje o strategicznym znaczeniu. Bezpieczeństwo Polski jest naszym priorytetem – zapewnia Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że otrzymamy od sojuszników z NATO silne wsparcie dla ochrony wschodniej granicy.

- Szczegóły uzgadniałem z dowódcą sił NATO w Europie, generałem Alexusem Grynkewichem. Dziękuję też szefowi NATO, Markowi Rutte, za deklarację wsparcia – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak Polska ma bronić się przed rosyjskimi pociskami? Ekspert mówi o działaniach nad Ukrainą

W poniedziałek w Brukseli, na wniosek Polski, zebrała się Rada Północnoatlantycka. - Przedstawiliśmy konkretne propozycje. Sojusznicy zadeklarowali wzmocnienie obrony nieba nad Polską i są otwarci na kolejne kroki na wschodniej flance – dodaje szef MON.

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