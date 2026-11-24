Podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę trzy obiekty spadły na terytorium Polski

Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała o odnalezieniu szczątków pocisków manewrujących Ch-101

Przepiórka uważa, że zagrożenia można byłoby zwalczać nad Ukrainą, za zgodą jej władz i w ramach decyzji NATO

Ekspert apeluje o ćwiczenia na wypadek alarmu i znajomość najbliższych miejsc schronienia

Po incydencie wróciła dyskusja o obronie powietrznej

W nocy z 19 na 20 listopada 2026 r., podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę, trzy obiekty spadły na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Nikt nie ucierpiał. Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała później, że odnaleziono szczątki pocisków manewrujących Ch-101.

Po incydencie zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. Sojusznicy zapowiedzieli wsparcie, w tym wzmocnienie monitoringu oraz skierowanie do działań samolotu wczesnego ostrzegania AWACS. Nie uruchomiono jednak art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Czy można zestrzeliwać pociski nad Ukrainą?

Krzysztof Przepiórka uznał, że deklaracje po posiedzeniu NATO były zbyt ogólne. Jak zaznaczył, najważniejsze jest ustalenie, kiedy i na jakich zasadach systemy obrony powietrznej mogą reagować na cele nadlatujące w kierunku Polski.

Jego zdaniem, w określonych warunkach zagrożenia można byłoby niszczyć jeszcze nad Ukrainą. Wymagałoby to zgody władz w Kijowie i decyzji podjętej przez NATO. Pułkownik zwracał uwagę, że zestrzelenie pocisku już nad Polską nie usuwa całego zagrożenia, ponieważ szczątki mogą spaść na budynki albo ludzi.

Sprzeciwił się zarazem temu, by Polska samodzielnie wysyłała pociski lub drony nad terytorium Rosji. Zaznaczył, że atak, na przykład na obwód królewiecki, oznaczałby włączenie się NATO do konfliktu zbrojnego z Rosją. Decyzja o takim użyciu broni nie może, jego zdaniem, należeć do jednego państwa Sojuszu.

Obrona przeciwlotnicza to nie wszystko. Potrzebne są też ćwiczenia

W dyskusji o bezpieczeństwie pojawia się także kwestia dalszej rozbudowy polskiej obrony przeciwlotniczej. Wśród rozwijanych programów Krzysztof Przepiórka wymienił Wisłę, Narew, Pilicę i San. Ten ostatni ma służyć zwalczaniu dronów. Podkreślił, że rozbudowa systemu wymaga dużych nakładów, a nawet skuteczna obrona przeciwrakietowa nie daje pełnej ochrony.

Procedury ostrzegania przed zagrożeniem z powietrza już działają, ale powinny być na bieżąco dostosowywane do sytuacji. Ważne są także ćwiczenia, znajomość sygnałów alarmowych oraz wiedza, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje o schronach publikują gminy i starostwa. Jeśli w pobliżu nie ma schronu, trzeba szukać dostępnego osłoniętego miejsca, na przykład piwnicy albo zagłębienia terenu.

Opowiedział się również za stałą edukacją dotyczącą bezpieczeństwa w szkołach i obiektach użyteczności publicznej, prowadzoną także dla nauczycieli i innych pracowników szkół. Jak podkreślał, same materiały informacyjne nie zastąpią regularnych ćwiczeń na wypadek alarmu.

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