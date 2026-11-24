Trzy pociski Ch-101 spadły na Podkarpaciu podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę

Polski rząd uznał naruszenie przestrzeni powietrznej za rosyjską prowokację

NATO potępiło incydent, ale nie uznało go za podstawę do uruchomienia art. 5

Bartosz Arłukowicz mówi o konieczności wzmocnienia wschodniej flanki NATO

Pociski spadły w trzech miejscowościach na Podkarpaciu

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w nocy z 19 na 20 listopada 2026 r., podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Według wstępnych ustaleń Ministerstwa Obrony Narodowej, które później potwierdziła prokuratura, do Polski wleciały trzy rosyjskie pociski manewrujące Ch-101.

Szczątki odnaleziono w Nowym Lipowcu, Rudniku nad Sanem i Mołodyczy. Nikt nie ucierpiał. Polski rząd uznał naruszenie za rosyjską prowokację, a NATO je potępiło i wyraziło solidarność z Polską. Warszawę odwiedził także sekretarz generalny NATO Mark Rutte, jednak Sojusz nie uznał incydentu za podstawę do uruchomienia art. 5.

Arłukowicz: bezpieczeństwo Polski opiera się na NATO

Bartosz Arłukowicz ocenił w programie „Express Biedrzyckiej”, że NATO pozostaje głównym filarem bezpieczeństwa Polski i Europy. Jego zdaniem Polska powinna wraz z sojusznikami działać na rzecz wzmacniania NATO, a jednocześnie rozwijać współpracę w Unii Europejskiej.

Europoseł KO oddzielił swoją ocenę postawy Donalda Trumpa od relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Krytykował podejście amerykańskiego prezydenta do Władimira Putina, podkreślał jednak, że USA, w tym ich administracja i wojsko, a także struktury NATO są ważną częścią systemu bezpieczeństwa. Zaznaczył przy tym, że Polska musi dbać o własną obronę wspólnie z sojusznikami.

Polska zabiega o wzmocnienie wschodniej flanki NATO

Po incydencie polskie władze i dowództwo wojskowe zabiegają o wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Rozważane jest skierowanie dodatkowych sił i środków, między innymi w ramach operacji Eastern Sentry oraz przez loty samolotów systemu AWACS. Zdaniem Arłukowicza najważniejsza jest stała, partnerska współpraca wojskowa, a nie same symboliczne gesty.

Opowiedział się również za obecnością amerykańskich baz w Polsce i rozwojem europejskiej flanki NATO. Jego zdaniem w państwach europejskich rośnie świadomość zagrożeń na wschodniej granicy Sojuszu.

Arłukowicz: rosyjskie prowokacje będą się nasilać

Zdaniem Arłukowicza podobne rosyjskie incydenty będą się powtarzać i nasilać. Europoseł przekonywał również, że Polska już mierzy się z działaniami hybrydowymi, takimi jak próby skłócania społeczeństwa i podsycania konfliktów między różnymi grupami.

W tym kontekście mówił o potrzebie identyfikowania działań w internecie, które, jego zdaniem, mogą służyć szerzeniu rosyjskiej narracji. Nie chodzi więc wyłącznie o reakcję militarną po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, ale także o budowanie odporności państwa i społeczeństwa na presję informacyjną.

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