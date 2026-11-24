Rozmowy o resecie TK zawieszono po ogłoszeniu impasu przez Zbigniewa Boguckiego

Projekt przewidywał zakończenie kadencji obecnych sędziów TK i wybór piętnastu nowych

Główny spór dotyczył tego, czy obecni sędziowie TK mieliby przejść w stan spoczynku

Według prowadzących spór może osłabić pozycję polityczną otoczenia prezydenta

Plan na nowy skład Trybunału Konstytucyjnego

Tzw. reset konstytucyjny miał być sposobem na rozwiązanie wieloletniego kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Opisywane w mediach warianty zakładały zakończenie kadencji obecnych sędziów i jednorazowy wybór nowego, 15-osobowego składu TK. Jedna z propozycji PSL przewidywała wybór sędziów większością trzech piątych głosów w Zgromadzeniu Narodowym, za zgodą prezydenta.

Rozmowy prowadził szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Brali w nich udział przedstawiciele PiS, Rozwoju Plus, PSL, Polski 2050, Konfederacji i innych ugrupowań. Po publikacji zarysu projektu w TVN24 strony zaczęły wzajemnie oskarżać się o wyciek. Bogucki ogłosił potem, że nie udało się osiągnąć porozumienia, a rozmowy zostały zawieszone.

Co dalej z obecnymi sędziami TK? To był główny punkt sporu

Najważniejszy spór dotyczył dalszego losu obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W wariancie kompromisowym mieliby zakończyć urzędowanie i przejść w stan spoczynku. To otworzyłoby drogę do powołania nowego składu TK. Drugi wariant zakładał rozwiązanie siłowe, bez gwarancji stanu spoczynku.

Media informowały, że PiS sprzeciwiał się temu, by obecni sędziowie przeszli w stan spoczynku. Joanna Miziołek mówiła natomiast, że według środowiska Rozwój Plus wyciek założeń projektu był przede wszystkim pretekstem do zerwania negocjacji. Z rozmów przedstawicieli tego ugrupowania z delegatami prezydenta miało wynikać, że po stronie prezydenckiej brakowało gotowości do kompromisu.

Media informowały również, że Jarosław Kaczyński miał uzależnić dalsze rozmowy od zmiany rządu. Według tych doniesień przedstawiciele PiS wycofali się potem z negocjacji na polecenie władz partii. Relacje te nie zostały potwierdzone przez wszystkie strony rozmów.

Napięcia między PiS a otoczeniem prezydenta

W „Niedyskretnie o politykach” Eliza Olczyk i Joanna Miziołek zgodnie oceniały, że blokowanie inicjatywy prezydenta byłoby niekorzystne dla Karola Nawrockiego. Ich zdaniem PiS powinien budować swoją pozycję przy głowie państwa, zamiast utrudniać realizację jego projektów. Spór o reset uznały za kolejny sygnał napięć między otoczeniem prezydenta a władzami PiS.

Rozmówczynie poruszyły też kwestię publicznych gestów Nawrockiego wobec premiera Donalda Tuska. Według Miziołek widok prezydenta i premiera rozmawiających w przyjaznej atmosferze może budzić niezadowolenie w PiS, choć nie wiadomo, o czym obaj politycy rozmawiają prywatnie. Olczyk zwracała uwagę, że uprzejmy ton w kontaktach prezydenta z premierem może być elementem politycznej strategii, skoro Nawrocki publicznie stawia Tuskowi liczne zarzuty.

Sprawa resetu może mieć znaczenie także dla przyszłej pozycji współpracowników prezydenta, w tym Boguckiego i Pawła Szefernakera. Zdaniem prowadzących fiasko rozmów utrudni temu środowisku pokazanie, że jest niezależnym od PiS partnerem w rozmowach o ewentualnej przyszłej koalicji na prawicy.

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