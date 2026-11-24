Krzysztof Gawkowski wystąpił do Karola Nawrockiego o pisemne przedstawienie zastrzeżeń do ustawy o bezpieczeństwie w internecie.

Minister zaproponował również spotkanie i ponowne konsultacje dotyczące przepisów.

Prezydent 13 listopada zawetował ustawę, argumentując, że mogłaby prowadzić do ograniczania wolności słowa.

Rząd chce wprowadzić rozwiązania pozwalające szybciej reagować na nielegalne treści publikowane w sieci.

Krzysztof Gawkowski nie zamierza rezygnować z przepisów dotyczących bezpieczeństwa w internecie. Po kolejnym wecie Karola Nawrockiego minister cyfryzacji postanowił zwrócić się bezpośrednio do prezydenta. W poniedziałek, 23 listopada, poinformował w TVN24, że podpisał oficjalne pismo, w którym domaga się przedstawienia konkretnych zastrzeżeń do ustawy.

Szef resortu cyfryzacji chce także ponownych konsultacji. Jak przekonuje, dotychczasowe wypowiedzi prezydenta, jego współpracowników i polityków PiS nie pozwalają jednoznacznie ustalić, które rozwiązania budzą sprzeciw.

Gawkowski napisał do Nawrockiego. „Nie chcę się bawić w kotka i myszkę”

W rozmowie z TVN24 wicepremier poinformował, że oczekuje od głowy państwa pisemnego stanowiska. Chce wiedzieć, jakie przepisy należałoby zmienić, aby nowa wersja ustawy miała szansę na podpis prezydenta.

– Dzisiaj podpisałem pismo. Zwróciłem się oficjalnie do pana prezydenta, żeby wskazał też na piśmie, co mu się w tej ustawie o bezpieczeństwie internecie nie podoba – powiedział Gawkowski.

Minister wyraźnie dał do zrozumienia, że ma dość rozbieżnych komunikatów płynących ze środowiska prezydenta. Przyznał, że nie chce już „bawić się w kotka i myszkę, że pan prezydent mówi jedno, jego zaplecze drugie, a PiS trzecie”.

– Niech to wszystko będzie opisane, żeby nikt nie miał wątpliwości, kto w tej sprawie manipuluje – stwierdził.

Gawkowski zadeklarował jednocześnie gotowość do rozmowy z Nawrockim. Ministerstwo Cyfryzacji zamierza kontynuować prace nad rozwiązaniami dotyczącymi nielegalnych treści w internecie.

Nawrocki zawetował ustawę. Minister cyfryzacji odpiera zarzuty o cenzurę

Przypomnijmy, że 13 listopada Karol Nawrocki odmówił podpisania nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przepisy miały wprowadzić mechanizmy umożliwiające szybsze ograniczanie dostępu do materiałów naruszających prawo.

Rząd przekonywał, że nowe regulacje pozwoliłyby skuteczniej reagować między innymi na materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci, groźby karalne, patostreamy nakłaniające do samobójstwa czy treści związane z handlem ludźmi.

Gawkowski odrzuca zarzuty, że proponowane rozwiązania prowadziłyby do cenzury. Podkreśla, że decyzje dotyczące usuwania materiałów miały podlegać kontroli sądowej. Według ministra obecne procedury stosowane przez platformy internetowe bywają zbyt powolne, a nielegalne treści pozostają dostępne przez wiele dni.

Prezydent ma jednak inne zdanie. Uzasadniając swoje weto, wskazywał na ryzyko przyznania administracji zbyt szerokich uprawnień do blokowania treści w internecie. Zwracał również uwagę na poprawki wprowadzone podczas prac w Senacie.

Nawrocki oświadczył, że „nie będzie ulegał szantażom rządzących, tym bardziej, jeśli zakładnikami ma być bezpieczeństwo i wolność”.

Co dalej z ustawą o bezpieczeństwie w internecie?

Spór dotyczy przepisów związanych z unijnym Aktem o usługach cyfrowych, czyli DSA. Rozporządzenie obowiązuje w Unii Europejskiej od 17 lutego 2024 roku i reguluje między innymi obowiązki platform internetowych dotyczące nielegalnych treści oraz przejrzystości ich działania.

Polska przyjęła już część krajowych rozwiązań wdrażających DSA, w tym przepisy powierzające prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej funkcję koordynatora do spraw usług cyfrowych. Nadal nierozstrzygnięta pozostaje kwestia szczegółowej procedury blokowania nielegalnych materiałów.

Gawkowski zapowiada dalsze prace nad ustawą, ale przed przygotowaniem kolejnej wersji chce uzyskać od prezydenta jednoznaczne stanowisko. Minister przekonuje, że bez odpowiednich regulacji skuteczna walka z niebezpiecznymi treściami będzie utrudniona.

Nie wiadomo jeszcze, czy Karol Nawrocki przyjmie zaproszenie do rozmów i odpowie na pismo ministra cyfryzacji.

23

MORAWIECKI SPOTKAŁ SIĘ Z TUSKIEM? TO PLOTKA!