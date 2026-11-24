Motyka uderza w PiS. Zarzuca partii działanie według zasady „im gorzej, tym lepiej”

Projekt ustawy dotyczącej ochrony odbiorców indywidualnych i wrażliwych przed wzrostem cen gazu był jednym z głównych tematów rozmowy z Miłoszem Motyką na antenie RMF FM. Minister energii został zapytany o krytyczne stanowisko PiS i Konfederacji wobec proponowanych przez rząd rozwiązań.

Polityk PSL nie krył swojego oburzenia postawą Prawa i Sprawiedliwości. – Kompletnie nie dziwię, że PiS jest przeciwko pomocy Polakom, bo PiS uważa, że im gorzej dla obywateli, im gorzej dla was, drodzy słuchacze, tym lepiej dla nich i wtedy będą mogli powiedzieć, że rząd jest nieskuteczny – stwierdził Miłosz Motyka w RMF FM.

Minister przekonywał jednocześnie, że rozwiązania proponowane przez obecny rząd są skuteczne, a w przyszłości mogą zostać zaakceptowane również przez dzisiejszą opozycję.

Czy Karol Nawrocki podpisze ustawę? To będzie sprawdzian dla prezydenta

W trakcie rozmowy pojawiło się pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę, skoro krytycznie odnoszą się do niej politycy Prawa i Sprawiedliwości. Miłosz Motyka wyraził nadzieję, że głowa państwa zaakceptuje proponowane rozwiązania. Jednocześnie postawił pytanie o niezależność prezydenta od jego politycznego zaplecza. – Odpowiedź byłaby też trochę polityczna, czy pan prezydent chce być w tej kwestii także zakładnikiem swojego zaplecza politycznego i nadal najsilniejszym ogniwem po stronie opozycyjnym, czy chce być prezydentem wszystkich Polaków? – powiedział minister energii.

Polityk PSL zaapelował do Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy, gdy ta trafi na jego biurko. – To to będzie bardzo ciekawa sprawa dla pana prezydenta, ale apeluję i proszę pana prezydenta o podpis pod tą ustawą, gdy ona na jego biurko trafi – podkreślił gość RMF FM.

Co ustawa oznacza dla milionów Polaków? Chodzi o rachunki za gaz

Projektowane przepisy mają zabezpieczyć odbiorców indywidualnych oraz odbiorców wrażliwych przed wzrostem cen gazu w 2027 roku. Minister energii zapewnił, że w przypadku przyjęcia proponowanych rozwiązań osoby ogrzewające domy gazem nie odczują podwyżek. – Będą takie, jak w tym roku – odpowiedział Motyka na pytanie dotyczące przyszłorocznych cen gazu.

Koszt programu osłonowego, według przedstawionych przez ministra szacunków, ma wynieść około 6,2 mld zł. Środki na jego sfinansowanie mają pochodzić z tzw. daniny gazowej. Motyka zapewnił również, że proponowana regulacja nie zagrozi realizacji planów inwestycyjnych związanych z transformacją energetyczną.

Kiełbasa wyborcza? Minister odpowiada

Prowadzący rozmowę zwrócił uwagę, że przyjęcie ustawy może być korzystne politycznie również dla obecnej koalicji rządzącej. Zapytał, czy proponowanych rozwiązań nie można traktować jako kiełbasy wyborczej. Minister odrzucił tę sugestię, wskazując na wcześniejsze spadki cen energii i gazu oraz konieczność ochrony obywateli przed skutkami wzrostu cen na światowych rynkach.