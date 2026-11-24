Czarnek nie wierzy w intencje Kosiniaka-Kamysza. Wskazuje na jedno rozwiązanie

Fiasko konsultacji u prezydenta w sprawie resetu konstytucyjnego było jednym z tematów rozmowy z Przemysławem Czarnkiem na antenie Radia ZET. Polityk PiS został zapytany, czy wierzy w szlachetne intencje Władysława Kosiniaka-Kamysza, który deklaruje chęć zakończenia konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Odpowiedź byłego ministra edukacji była jednoznaczna. – No to jakby chciał zakończyć wojny o trybunał, to mógł obalić rząd Tuska, bo jest w tym rządzie Tuska jako wicepremier – stwierdził Przemysław Czarnek w Radiu ZET.

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Polityk PiS zarzucił liderowi ludowców, że pozostając w obecnej koalicji rządzącej, współpracuje z politykami, którzy w ocenie Czarnka nie są zainteresowani rozwiązaniem konfliktu. – Siedzi między Tuskiem a Gawkowskim, którzy absolutnie nie chcą rozmawiać o czymkolwiek w trybunale, więc niech nie udaje – dodał.

Czarnek ujawnia kulisy rozmów. Chciał przekonać PSL do obalenia rządu Tuska

Przemysław Czarnek przekonywał, że jeszcze przed konsultacjami zabiegał o poparcie PSL, Polski 2050 oraz Partii Razem dla zmiany rządu i powierzenia funkcji premiera Markowi Jurkowi. Jak relacjonował, jego propozycja spotkała się z odmową. Zdaniem kandydata PiS na premiera jego ugrupowanie było gotowe nawet na daleko idące ustępstwa w sprawie rozwiązania kryzysu konstytucyjnego, jednak pod jednym warunkiem. – Możemy iść na bardzo daleko idące również rozwiązania, także takie, które nam się dzisiaj nie podobają, pod warunkiem, że obalimy rząd Tuska i była na to szansa, tylko że nikt tego nie zrobił – powiedział Czarnek.

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Polityk bronił jednocześnie decyzji prezydenta o zorganizowaniu konsultacji. Jego zdaniem głowa państwa stworzyła przestrzeń do porozumienia, jednak zabrakło dobrej woli ze strony pozostałych ugrupowań.

Czarnek mówi o zamachu i rozwalaniu państwa polskiego. Czy PSL może zerwać koalicję?

Czy Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby jeszcze przed końcem kadencji zdecydować się na opuszczenie koalicji rządzącej? Przemysław Czarnek nie wykluczył takiego scenariusza. – Ja sobie w polityce wszystko mogę wyobrazić. Ja mówię o sytuacji obecnej – zaznaczył gość Radia ZET.

Kandydat PiS na premiera użył następnie mocnych słów, opisując swoją ocenę obecnej sytuacji w Polsce. Jednocześnie zapewnił, że możliwość współpracy z ludowcami pozostaje otwarta. – Jeśli pójdą po rozum do głowy i stwierdzą, że nie będą dalej firmować zamachu na konstrukcję organu państwa i rozwalania państwa polskiego, to oczywiście zawsze jest otwarta dłoń i płaszczyzna do współpracy – oświadczył Przemysław Czarnek.

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