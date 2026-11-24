Nocna interwencja policji u adwokata. Zgłoszenie okazało się fałszywe

Jak poinformowano w „Porannym ringu”, w nocy z piątku na sobotę w mieszkaniu mec. Artura Wdowczyka pojawili się policjanci i przedstawiciele służb ratunkowych. Powodem interwencji było zgłoszenie dotyczące 11-letniej dziewczynki, która miała znajdować się w mieszkaniu i chcieć zrobić sobie krzywdę. Alarm okazał się fałszywy. W rozmowie zwrócono uwagę, że niedługo wcześniej adwokat podpisał się pod subsydiarnym aktem oskarżenia dotyczącym Donalda Tuska. Nie przedstawiono jednak dowodów wskazujących na związek pomiędzy tymi wydarzeniami.

Prowadzący program zapytał mec. Krzysztofa Wąsowskiego, czy tego rodzaju sytuacje mogą stanowić zagrożenie dla adwokatów. – To zdecydowanie. Jestem zdumiony, że nie słyszałem żadnego żadnej reakcji władz adwokackich – odpowiedział prawnik.

Wąsowski nie kryje rozczarowania postawą władz adwokatury

W trakcie rozmowy zwrócono uwagę na brak publicznej reakcji prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego, o której wiedzieliby rozmówcy. Wąsowski przypomniał również o innych przypadkach interwencji dotyczących prawników reprezentujących uczestników demonstracji. – No niestety i to jest to jest bardzo smutne. Wcześniej młodsi adwokaci, Magdalena Prządka-Leszczyńska czy Bartosz Malewski, którzy bronili właśnie tych demonstrantów przed różnymi interwencjami policji, tak samo mieli jakieś najścia i to zdaje się, że niektórzy nawet dwa razy i rzeczywiście zaczęła się to robić taka sytuacja bardzo dziwna – powiedział mecenas.

Zdaniem Wąsowskiego to właśnie w takich okolicznościach samorząd zawodowy powinien zabierać głos i występować w obronie niezależności adwokatów. Prawnik podkreślił, że podejrzenia dotyczące wywierania niedopuszczalnej presji na przedstawicieli jego zawodu wymagają reakcji, ponieważ wpływają również na poczucie praworządności w Polsce.

Niepokojące skojarzenia z czasami PRL. „Kierunek jest zły”

Podczas rozmowy w „Porannym ringu” pojawiło się również porównanie do czasów PRL, kiedy adwokaci reprezentujący działaczy opozycji byli narażeni na różnego rodzaju naciski. – No rzeczywiście to zaczyna przypominać trochę tam te obrazki. Myślę, że to jeszcze nie jest nie jest ani stalinizm, ani nawet jakaś głębsza komuna, ale to niestety kierunek jest zły – ocenił Wąsowski. Mecenas ostrzegł, że konsekwencją stygmatyzowania adwokatów i wywierania na nich presji może być ograniczenie obywatelom prawa do realnej obrony.

Utrzymać władzę za wszelką cenę? Wąsowski o strategii rządzących

W szerszym kontekście zmian w wymiarze sprawiedliwości mec. Krzysztof Wąsowski przedstawił również swoją ocenę motywacji obecnej władzy. Jego zdaniem szczególne znaczenie dla rządzących może mieć uzyskanie wpływu na funkcjonowanie sądownictwa. – Zbliżają się wybory, więc to taki plan się rysuje, znaczy jest takie wrażenie, że chodzi o to, żeby za wszelką cenę tą władzę utrzymać – powiedział gość „Porannego ringu”.

Donald Tusk chce wprowadzić nową moralność wśród Polaków?

Trwający spór wokół Trybunału Konstytucyjnego był jednym z głównych tematów rozmowy z mec. Krzysztofem Wąsowskim w „Porannym ringu”. Prawnik odniósł się do skuteczności działań szefa rządu oraz protestów obywateli, którzy nie zgadzają się z obecną sytuacją w TK. – Rzeczywiście pan premier jest niesamowicie skuteczny, po prostu ma odpowiednią władzę, ma siły policyjne, nie zawahał się tego użyć, uważa, że trzeba iść dalej – powiedział mec. Krzysztof Wąsowski w „Porannym ringu”.

Zdaniem prawnika znacznie istotniejsze jest jednak to, jakie konsekwencje przyniosą działania rządu w dłuższej perspektywie. Wąsowski uważa, że Donald Tusk może liczyć na to, iż społeczeństwo z czasem zaakceptuje metody stosowane przez władzę. W jego ocenie chodzi o wykreowanie nowego rodzaju moralności, w której skuteczność realizacji celów politycznych będzie ważniejsza od przestrzegania prawa.

Mecenas nie jest jednak przekonany, że taka strategia okaże się skuteczna w dłuższej perspektywie.

Wąsowski o działaniach rządu: „Tutaj trzeba spodziewać się wszystkiego”

Czy po Prokuraturze Krajowej i Trybunale Konstytucyjnym przyjdzie czas na kolejne instytucje? W rozmowie pojawił się wątek Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wąsowski uważa, że rząd wypracował już mechanizm, który może zostać wykorzystany ponownie. – No więc czy jak mamy taki patent, który działa i który po prostu zapewnia tą skuteczność w realizacji bieżących, podkreślam, bieżących celów politycznych, no to czemu nie? Więc tutaj trzeba spodziewać się wszystkiego – stwierdził prawnik.

Utrzymać władzę za wszelką cenę? Mecenas wskazuje na PKW

W kontekście zbliżających się wyborów mec. Krzysztof Wąsowski zwrócił również uwagę na Państwową Komisję Wyborczą. Nie wykluczył, że także ta instytucja może znaleźć się w obszarze zainteresowania rządzących. W jego ocenie działania władzy mogą być podporządkowane jednemu nadrzędnemu celowi. – Jest takie wrażenie, że chodzi o to, żeby za wszelką cenę tą władzę utrzymać – powiedział gość „Porannego ringu”.

Jednocześnie mecenas podkreślił znaczenie obywatelskiego sprzeciwu wobec działań, które protestujący uznają za naruszające prawo. Jego zdaniem rywalizacja polityczna nie może usprawiedliwiać przekraczania granic demokratycznego państwa prawnego. – Możemy się wspierać, możemy się kłócić, możemy walczyć o władzę, ale nie za pomocą bezprawia – podkreślił Wąsowski.