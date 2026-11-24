Posiedzenie sądu dotyczące zażalenia na odmowę wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego zostało odwołane z powodu zwolnienia lekarskiego sędzi, co uniemożliwia politykowi bezpieczny powrót do Polski bez ryzyka aresztowania.

Marcin Romanowski jest objęty śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, a prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na dotacje.

Po ucieczce na Węgry i uzyskaniu tam statusu uchodźcy, Romanowski (oraz inni podejrzani) stracił tę ochronę po zmianie władzy w Budapeszcie, co zwiększa presję na jego powrót do kraju.

To miała być kluczowa środa dla przyszłości Marcina Romanowskiego. Sąd zamierzał rozpoznać zażalenie na decyzję o wydaniu listu żelaznego, który pozwoliłby politykowi na powrót do Polski bez obaw o natychmiastowe osadzenie w areszcie. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, posiedzenie wyznaczone na 25 listopada musiało jednak zostać odroczone. Wszystko przez sędziowskie zwolnienie lekarskie.

Powód zamieszania jest czysto proceduralny, ale skutecznie blokuje sprawę. Do rozpatrzenia zażalenia na decyzję o liście żelaznym wyznaczona została sędzia Turek. Jednak obrońca polityka złożył wniosek o jej wyłączenie. Decyzję w tej kwestii miała podjąć kolejna wylosowana sędzia, sędzia Janicz. To właśnie ona, jak wynika z ustaleń radiowców, przebywa obecnie na L4, które obejmuje cały bieżący tydzień. Dopóki wniosek o wyłączenie nie zostanie rozpoznany, sędzia Turek nie może poprowadzić zaplanowanego posiedzenia.

Poważne zarzuty i ucieczka na Węgry

Marcin Romanowski znajduje się w samym centrum śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca byłemu wiceministrowi m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów na dotacje z państwowych pieniędzy.

Sytuacja polityka skomplikowała się pod koniec 2024 roku. Choć sąd zgodził się na jego aresztowanie, służby nie mogły go namierzyć. Za Romanowskim wystawiono list gończy i Europejski Nakaz Aresztowania. Wkrótce okazało się, że polityk schronił się na Węgrzech, gdzie rząd Viktora Orbána przyznał mu status uchodźcy.

Karta odwróciła się jednak po zmianie władzy w Budapeszcie. Gabinet Petera Magyara cofnął ochronę nie tylko Romanowskiemu, ale również podejrzanemu w tym samym śledztwie byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie, Patrycji Koteckiej-Ziobro.

Obietnica powrotu

Mimo ciążących na nim zarzutów Marcin Romanowski deklaruje chęć stanięcia przed polskim wymiarem sprawiedliwości, ale na własnych warunkach. Jego obrońca, mecenas Bartosz Lewandowski, publicznie zapowiadał, że polityk wróci do kraju, o ile postanowienie o wydaniu mu listu żelaznego ostatecznie się uprawomocni.

Taki dokument to dla podejrzanego swoista polisa bezpieczeństwa. Gwarantuje on, że osoba przebywająca za granicą może odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Dzięki niemu Romanowski mógłby brać udział w postępowaniu, nie ryzykując pobytu w celi aresztu śledczego aż do momentu prawomocnego zakończenia sprawy. Na ten moment musi jednak czekać, aż sędziowie wrócą do pracy i rozplączą proceduralny węzeł.

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