Według doniesień medialnych prezes i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego nie zostali wpuszczeni do budynku przez interweniujących funkcjonariuszy.

Działania służb miały związek z wewnętrznym sporem w TK i próbą zawieszenia jego kierownictwa przez jedną z sędziów.

Poseł Kownacki pyta również o rolę Służby Ochrony Państwa i wcześniejsze postawienie w stan gotowości oddziałów prewencji w całej Polsce.

Policja i SOP pod Trybunałem. Prezes i wiceprezes zablokowani przed wejściem

W swojej interpelacji poseł Bartosz Józef Kownacki opisuje niezwykłe wydarzenia, które miały miejsce w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w dniach 30-31 października 2026 roku. Jak wynika z doniesień medialnych przytoczonych w dokumencie, funkcjonariusze Policji uniemożliwili wejście do budynku dotychczasowemu prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu oraz wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu.

Działania służb zbiegły się w czasie z wewnętrznym sporem w Trybunale. Tego samego dnia sędzia Anna Korwin-Piotrowska zarządziła przerwę w czynnościach służbowych prezesa i wiceprezesa. Poseł Kownacki podkreśla, że zarówno status sędzi, jak i podstawa prawna jej zarządzenia są kwestionowane, co stawia działania Policji w bardzo dwuznacznym świetle.

Kto wydał rozkazy? Poseł pyta o łańcuch dowodzenia i rolę prokuratora generalnego

Kluczowe pytanie, które stawia poseł, dotyczy tego, kto i na jakiej podstawie podjął decyzję o interwencji. Wskazuje on, że do Komendy Głównej Policji wpłynęły pisma od prokuratora generalnego z prośbą o „zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo Trybunału Konstytucyjnego” oraz od sędzi Korwin-Piotrowskiej, która informowała o „możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia sędziów”.

Zdaniem Bartosza Kownackiego, niedopuszczenie do siedziby trybunału osób uznawanych za jego kierownictwo oznacza, że Policja faktycznie opowiedziała się po jednej ze stron sporu prawnego. W interpelacji domaga się on szczegółowego przedstawienia całego łańcucha dowodzenia i ujawnienia treści wszystkich poleceń wydanych funkcjonariuszom.

Tajemnicza asysta SOP i gotowość oddziałów prewencji. Co działo się za kulisami?

Wątpliwości posła budzi również rola Służby Ochrony Państwa. Według przytoczonych informacji, siedmioro sędziów miało wejść do budynku Trybunału w asyście funkcjonariuszy SOP, korzystając z przejścia od strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kownacki pyta, na jakiej podstawie prawnej SOP eskortował sędziów i kto wyraził zgodę na ich przejście przez teren KPRM.

Dodatkowy niepokój budzi pismo zastępcy komendanta głównego Policji z 29 października, w którym zarządzono pełną gotowość pododdziałów prewencji w dniach 2-8 listopada. Choć Komenda Główna zaprzeczyła związkowi pisma z sytuacją w TK, poseł dopytuje, czy termin gotowości, zbiegający się ze zwołanym na 3 listopada Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów, był przypadkowy.

Poseł Bartosz Józef Kownacki w swojej interpelacji zadał ministrowi spraw wewnętrznych i administracji kilkadziesiąt szczegółowych pytań. Domaga się w nich m.in. ujawnienia pełnej dokumentacji, w tym treści rozkazów, notatek służbowych oraz opinii prawnych dotyczących działań służb pod Trybunałem Konstytucyjnym.

Odpowiedź resortu ma wyjaśnić, czy działania Policji i Służby Ochrony Państwa były zgodne z prawem i kto ponosi za nie odpowiedzialność.