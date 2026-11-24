Morawiecki wyznacza granice współpracy na prawicy

Konflikty na polskiej prawicy oraz stosunek do Grzegorza Brauna były jednymi z tematów rozmowy Mateusza Morawieckiego z Wiktorem Świetlikiem w programie „Ósma runda”. Były premier został zapytany, czy krytyka lidera Konfederacji Korony Polskiej nie pogłębia podziałów wśród prawicowych ugrupowań.

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Morawiecki przekonywał, że istnieją granice, których nie można przekraczać w imię politycznej współpracy. Wskazywał przede wszystkim na kwestie bezpieczeństwa państwa, stosunku do Rosji oraz współpracy energetycznej z Rosją i Białorusią. – Jeżeli ktoś takie rzeczy rozsiewa, no to trudno wyobrazić sobie, żeby z kimś takim współpracować – stwierdził Mateusz Morawiecki w „Ósmej rundzie”.

Polacy nie chcą Tuska, ale nie chcą również Brauna?

Prowadzący rozmowę zwrócił uwagę, że część prawicowego elektoratu może postrzegać Grzegorza Brauna jako polityka potrzebnego do zbudowania przyszłej większości parlamentarnej. Morawiecki przedstawił jednak inną perspektywę. Jego zdaniem sprzeciw wobec rządów Donalda Tuska nie musi oznaczać akceptacji dla poglądów Brauna. – Jest dużo ludzi, bardzo dużo ludzi, na szczęście coraz więcej, którzy nie chcą tego rządu, który rujnuje Polskę, który likwiduje miejsca pracy, który traci kontakt z rzeczywistością – powiedział były premier.

Chwilę później odniósł się do postawy lidera Konfederacji Korony Polskiej wobec Rosji. – Ale jest też coraz więcej ludzi, którzy nie chcą Grzegorza Brauna i tego, co on robi wobec Rosji, prawda, te układy to podlizywanie się, te umizgi wobec Rosji – ocenił Morawiecki.

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Były premier zakwestionował również stanowisko Brauna wobec wojny na Ukrainie i jego podejście do Iranu. – No nie dajmy się zwariować. Jest dużo ludzi, którzy mówią nie dla Grzegorza Brauna – podkreślił.

Ani Tusk, ani Braun. Morawiecki przedstawia ofertę Rozwoju Plus

Lider Rozwoju Plus nie pozostawił wątpliwości, do jakiej grupy wyborców chce dotrzeć ze swoim ugrupowaniem. Przekonywał, że jego formacja ma być alternatywą zarówno dla przeciwników Donalda Tuska, jak i osób, które nie akceptują poglądów Grzegorza Brauna. – Nie chcesz Tuska, ale nie chcesz też Grzegorza Brauna, to możesz wybrać alternatywę Rozwój Plus – powiedział Mateusz Morawiecki w „Ósmej rundzie”.

Były premier poinformował również, że dokumenty dotyczące rejestracji jego ugrupowania zostały już złożone w sądzie. Teraz politycy Rozwoju Plus oczekują na decyzję.

Morawiecki chce być częścią przyszłego rządu

Pomimo sporów z dawnymi partyjnymi kolegami Mateusz Morawiecki deklaruje, że nie zamierza rezygnować ze współpracy z innymi środowiskami prawicowymi. Podkreśla jednak, że jego ugrupowanie chce zachować własną tożsamość polityczną. – Idziemy i chcemy być bardzo mocną, stabilną częścią obozu patriotycznego w przyszłym rządzie – zapowiedział były premier.

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