Magdalena Ogórek otworzyła Muzeum Sztuki Zagrabionej w Sulisławicach, które według jej deklaracji, odnosi duży sukces frekwencyjny, przyciągając ponad 1,5 tysiąca odwiedzających w sześć tygodni.

Magdalena Ogórek jest jedynym członkiem zarządu i prezeską fundacji Polish Lost Art Foundation, odpowiedzialnej za muzeum, co oznacza, że całe organizacyjne obciążenie spoczywa na niej.

Działalnością fundacji i jej finansowaniem zainteresowała się prokuratura oraz urzędnicy skarbowi, kwestionując prawidłowość wydania ponad 800 tysięcy złotych z łącznej kwoty ponad 1,5 miliona złotych dotacji otrzymanych od fundacji spółek Skarbu Państwa.

Magdalena Ogórek nie ma czasu na odpoczynek. Po zakończeniu współpracy ze stacją wPolsce24 w pełni poświęciła się swojemu wielkiemu projektowi na Dolnym Śląsku. Muzeum Sztuki Zagrabionej w Sulisławicach, które powstało dzięki staraniom jej fundacji, działa od początku października i, jak twierdzi sama zainteresowana, jest strzałem w dziesiątkę.

Publicystka z dumą ogłosiła, że w ciągu zaledwie sześciu tygodni placówkę odwiedziło ponad 1,5 tysiąca osób. Sukces ma być tak duży, że muzeum pracuje po godzinach, a przewodnicy turystyczni z całej Polski piszą z prośbą o szkolenia, by włączyć placówkę do swoich tras. Ogórek podkreśla przy tym, że cały organizacyjny ciężar spoczywa na jej barkach, bo przy prowadzeniu obiektu nie korzysta z pomocy zewnętrznego personelu.

- Pamiętają państwo te wstrętne teksty OkoPress: "co to będzie za muzeum, w jakiejś dziurze na Dolnym Śląsku, kto tam przyjedzie? - dopytuje Ogórek, uderzając w krytyczne głosy, które towarzyszyły budowie placówki.

Prokuratura na tropie dotacji

Mimo frekwencyjnego sukcesu Magdalena Ogórek nie może spać spokojnie. Nad jej fundacją Polish Lost Art Foundation, gdzie pełni funkcję prezeski i jedynego członka zarządu, zawisły poważne problemy. Działalnością placówki zainteresowała się świdnicka prokuratura.

Śledczy oraz urzędnicy skarbowi pod lupę wzięli ogromne pieniądze, jakie fundacja otrzymała za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o ponad 1,5 miliona złotych dotacji pochodzących od fundacji spółek Skarbu Państwa. Kontrolerzy kwestionują prawidłowość wydania ponad 800 tysięcy złotych z tej puli.

Skarży się na "głupie pytania"

Magdalena Ogórek nie zamierza jednak milczeć i głośno skarży się na działania państwowych służb. Twierdzi, że od trzech lat jest poddawana nieustannym kontrolom, które paraliżują jej pracę. Publicystka czuje się osaczona przez "wielotysięczną machinę urzędniczą", z którą musi walczyć w pojedynkę.

- Od 3 lat jestem non stop wzywana do KAS [Krajowej Administracji Skarbowej - przyp. red.], by odpowiadać na głupie pytania typu: "dlaczego pani zbudowała muzeum o takiej tematyce - żali się w sieci, zapewniając jednocześnie o swojej determinacji w walce o projekt, który kosztował ją wiele wyrzeczeń i stresu.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Magdalena Ogórek:

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