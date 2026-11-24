Jak pokazuje najnowszy sondaż przygotowany dla "Super Expressu", gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, a partie startowałyby w nich w dwóch blokach, czyli: sojusz partii wchodzących w obecną koalicję rządzącą (Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowa Lewica, Polska 2050 Szymona Hołowni, Unia Centrum) oraz sojusz prawicowych partii (Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego), to wówczas lepszy wyniki uzyskała by siła koalicji obecnej władzy.

Na wspólną listę: KO, PSL, Nowej Lewicy, Polski 2050 Szymona Hołowni, a także Unii Centrum chce głosować 54 proc. Polaków, a na połączone siły PiS, Konfederacji, Konfederacji Grzegorza Brauna oraz Rozwój Plus 46 proc. badanych.

Autor: SE

Wyniki sondażu zostały zauważone przez wielu polityków, a w tym także przez szefa rządu. Donald Tusk na portalu X odniósł się do naszego badania.

W dzisiejszym sondażu (Pollster dla Super Expressu) Koalicja 15 X wygrywa ze wspólną listą Kaczyńskiego, Brauna, Bosaka i Morawieckiego 54 do 46. Jest o czym myśleć. Jeśli się myśli - skomentował premier.

W dzisiejszym sondażu (Pollster dla Super Expressu) Koalicja 15 X wygrywa ze wspólną listą Kaczyńskiego, Brauna, Bosaka i Morawieckiego 54 do 46. Jest o czym myśleć. Jeśli się myśli.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 24, 2026