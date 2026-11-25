W 2007 roku Donald Tusk wpadł do naszej redakcji przed świętami Bożego Narodzenia. Premier nie tylko złożył nam życzenia, ale też ozdobił bombki. Mało tego, został zaproszony do ubrania naszej redakcyjnej choinki, a to wymagało poświęcenia! Tusk musiał wejść na drabinę, by umieścić na czubku drzewka gwiazdę. Oczywiście wywiązał się z zdania znakomicie, czego dowodem są zdjęcia z tej wizyty.

Autor: SE

W marcu 2011 roku "Super Express" odwiedził zaś były premier Jarosław Kaczyński. Udzielił wywiadu naszej gazecie, ale też skorzystał z okazji, by złożyć wszystkim paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet. - Jak powiedział wówczas Jarosław Kaczyński: - „Super Express” odgrywa wielką rolę, pozwala dotrzeć do tego czytelnika, obywateli, którzy potrzebują prostej informacji i pomocy. W przypadku „Super Expressu” można mówić wprost, dociera on do wszystkich, którym jest gorzej. Trzeba o nich pamiętać, o nich dbać i wy to robicie.

Autor: SE

Kilka miesięcy po wygranej PiS w 2015 roku do naszej redakcji zajrzała natomiast Beata Szydło. Premier przywitała się ze wszystkimi pracownikami, a zatrzymała się przy redaktorach działu Sportu, wszak w młodości grała w szczypiorniaka, a jej wizyta wypadła akurat dzień po meczu przegranym przez polską drużynę piłki ręcznej. - No tak, mina Szmala mówi wszystko - stwierdziła, patrząc na naszą okładkę, na której nie oszczędziliśmy drużyny!

Beata Szydło odpowiedziała też na pytania zadane przez internautów i wyznała wówczas, że bawią ją memy z nią w roli głównej. Opowiedziała, że rozbawił ją mem z Jarosławem Kaczyńskim, przedstawiający ich oboje w Sejmie, a Kaczyńskiego rozmawiającego przez telefon. Napis na memie brzmiał: - Popraw broszkę, bo mam zakłócenia.

Beata Szydło odwiedziła nas także w maju 2017 roku.

Autor: SE

Premier Mateusz Morawiecki miał zaś okazję zobaczyć, jak nasza gazeta powstaje. W 2018 roku z okazji 27. urodzin "Super Expressu" obserwował, jak pracujemy i brał udział w kolegium redakcyjnym. Co prawda nie musiał zgłaszać własnych tematów do wydania, ale odpowiadał na ważne i trudne pytania o służbę zdrowia i emerytury. Mateusz Morawiecki zobaczył jak wygląda redakcja, rozmawiał z dziennikarzami różnych działów, a my opowiadaliśmy premierowi o kolejnych etapach powstawania gazety.