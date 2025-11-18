Czarzasty na czele Sejmu, Nawrocki reaguje ostro! "To postkomunista”

Prezydent Karol Nawrocki komentuje wybór Włodzimierza Czarzastego na Marszałka Sejmu, wyrażając swoje niezadowolenie.

Nawrocki podkreśla ideologiczną różnicę między antykomunistą a postkomunistą, co budzi jego obawy dotyczące przyszłej współpracy.

Mimo szacunku dla decyzji Sejmu, prezydent zapowiada baczne obserwowanie relacji i współpracy z nowym marszałkiem.

Dowiedz się, dlaczego przeszłość Czarzastego budzi kontrowersje i jak może wpłynąć na polską politykę.

Prezydent Karol Nawrocki o wyborze Włodzimierza Czarzastego

Podczas rozmowy w Radiu Wnet prezydent Karol Nawrocki został poproszony o odniesienie się do wyboru Włodzimierza Czarzastego na nowego marszałka Sejmu. Jak przyznał, nie był to dla niego powód do satysfakcji. „Nie ucieszyłem się tak bardzo, jak usłyszałem, że marszałkiem Sejmu został Włodzimierz Czarzasty, taka wola polskiego parlamentu” – powiedział.

Prezydent zaznaczył, że mimo braku entuzjazmu musi współpracować z nowym marszałkiem. Podkreślił jednak wyraźną różnicę światopoglądową, która jego zdaniem będzie miała znaczenie. „Prezydentem Polski jest antykomunista i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, a marszałkiem Sejmu jest postkomunista” – stwierdził.

Kontrowersje wokół przeszłości marszałka Sejmu

W opinii prezydenta wybór Czarzastego wywołuje niepokój dotyczący nawiązań do okresu PRL. Jak ocenił, „budzi te sentymenty w odniesieniu do komunizmu czy do postkomunizmu”, co – jak dodał – mogłoby nie być tak groźne, gdyby nie używanie przez marszałka „słów odległych od prawdy historycznej”.

Nawrocki zapewnił jednak, że respektuje decyzję posłów. „Niezależnie od tego oczywiście szanuję jako prezydent Polski wybór polskiego Sejmu” – podkreślił, jednocześnie dodając, że „głęboko się z tym wyborem nie zgadza”.

Podczas wtorkowego głosowania politycy Prawa i Sprawiedliwości opuścili salę, skandując „precz z komuną”. Wśród krytykujących Czarzastego szczególnie mocno wybrzmiała kwestia jego obecności w PZPR aż do jej rozwiązania w 1990 r.

Współpraca pod obserwacją

Prezydent zapowiedział, że relacje z marszałkiem będą analizowane: „Będziemy przyglądali się temu, jak ta współpraca prezydenta i marszałka wygląda”. Jego zdaniem sytuacja polityczna w kraju może z czasem zmienić ocenę społeczną obecnej większości parlamentarnej. Sam Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, konsekwentnie odpowiada, że nie wstydzi się swojej przeszłości i nie sprawował w PZPR żadnych znaczących funkcji.

