Gen. Komornicki reaguje na słowa Anne Applebaum

Anne Applebaum w jednym z ostatnich wywiadów mówiła o tym, że europejscy politycy w prywatnych rozmowach rozważają scenariusz wojny z Rosją. W rozmowie pojawił się również wątek wydarzenia, które mogłoby przekonać europejskie społeczeństwa do konieczności zaangażowania się w konflikt zbrojny. Do tych słów odniósł się w „Porannym ringu” gen. Leon Komornicki.

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Zdaniem wojskowego społeczeństwa Europy Zachodniej nie mają wystarczającej świadomości zagrożeń wynikających z wojny toczącej się za wschodnią granicą Polski. Generał zwrócił uwagę na brak odpowiedniej polityki informacyjnej i edukacji, ale również na postawę europejskich polityków, którzy zagrożenie ze strony Rosji postrzegają przede wszystkim jako problem państw wschodniej flanki NATO. – To jest sprawa Polski, to jest sprawa państw będących na wschodniej flance NATO – mówił gen. Komornicki w „Porannym ringu”.

Wojskowy niezwykle krytycznie odniósł się do perspektywy, w której dopiero pojawienie się ofiar miałoby uświadomić mieszkańcom Europy Zachodniej skalę rosyjskiego zagrożenia. W jego ocenie Polska nie może ponosić takiej ceny za obudzenie świadomości europejskich społeczeństw.

Generał nie ma wątpliwości. To nie są zwykłe incydenty

Gen. Leon Komornicki zakwestionował również sposób, w jaki mówi się o kolejnych naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej. Jego zdaniem nie należy traktować ich wyłącznie jako incydentów czy prowokacji. – To nie są incydenty, to nie są prowokacje, to są akty zbrojne – podkreślił gość „Porannego ringu”.

Generał krytycznie ocenił także skuteczność polskiej obrony powietrznej. Zwrócił uwagę, że ogromne nakłady finansowe na modernizację armii powinny przekładać się na rzeczywiste zdolności bojowe, a przede wszystkim na bezpieczeństwo obywateli.

Odniósł się również do wypowiedzi ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza dotyczącej aktywowania systemów obrony przeciwlotniczej. Zdaniem Komornickiego sama gotowość tych systemów nie wystarczy, jeżeli nie dochodzi do skutecznego neutralizowania zagrożenia.

Rosja może wysłać jeszcze więcej dronów. Komornicki ostrzega

W ocenie generała konieczne jest dostosowanie procedur obowiązujących zarówno w Polsce, jak i w NATO do obecnej sytuacji bezpieczeństwa. Wojskowy przekonywał, że brak zdecydowanej reakcji może zachęcać Rosję do dalszej eskalacji. – A jak się tego nie robi, to Rosja eskaluje – ostrzegł gen. Leon Komornicki.

Jednocześnie wojskowy krytycznie odniósł się do pojawiających się propozycji przeprowadzenia uderzeń odwetowych. Jego zdaniem priorytetem powinno być zapewnienie skutecznej ochrony polskiego terytorium. – W pierwszym rzędzie trzeba zestrzeliwać te rakiety, a później myśleć o odwecie – zaznaczył w „Porannym ringu”.

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