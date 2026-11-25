Trzy rosyjskie rakiety naruszyły polską przestrzeń powietrzną w ostatni piątek, co potwierdziły ustalenia śledczych.

Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że Polska rozważa wydalenie ambasadora Rosji, jednak decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

Minister zaznaczył, że ewentualne wydalenie polskiego dyplomaty przez Rosję jest brane pod uwagę, dlatego Polska czeka, aż Rosja "opamięta się i przestanie atakować sąsiadów".

Sikorski ostro skrytykował rosyjski przekaz o pokojowych zamiarach, nazywając go kłamstwem, i wezwał polityków prorosyjskich w Polsce do zajęcia stanowiska.

Trzy rosyjskie rakiety nad Polską – to ustalenia śledczych. Pociski, które w piątek wdarły się na nasze terytorium, miały zostać wyprodukowane w tym roku w obwodzie moskiewskim. W obliczu rosyjskich działań szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zapowiada, że Polska analizuje możliwe reakcje dyplomatyczne.

Ambasador opuści Warszawę?

Goszcząc w programie „Bez Uników”, Radosław Sikorski potwierdził, że wydalenie ambasadora Rosji z Polski znajduje się wśród analizowanych opcji. Minister nie pozostawia złudzeń, że taki ruch jest brany pod uwagę, jednak zastrzegł przy tym, że polski rząd nie zamierza na razie podejmować takiej decyzji.

Wicepremier wskazał, że Rosja mogłaby odpowiedzieć wydaleniem polskiego dyplomaty. – Oni wtedy wydalą naszego. To jest jedna z opcji, ale jeszcze jej nie będziemy wykonywać. Czekamy na to, aż Rosja się opamięta i przestanie atakować swoich sąsiadów oraz przestanie eskalować ten państwowy terroryzm – wyjaśnił Sikorski na antenie.

„Zło zawsze kłamie”

Sikorski wyjątkowo ostro ocenił oficjalny przekaz płynący z Moskwy. Rosyjskie władze, mimo dowodów na agresywne działania, wciąż próbują przekonywać świat o swoich pokojowych zamiarach, jednocześnie oskarżając Polskę o rusofobię.

– Zło zawsze ma to do siebie, że kłamie. I proszę zauważyć, że jednocześnie MSZ Rosji mówi, że Rosja chce żyć w pokoju ze swoimi sąsiadami, że przecież Rosja nigdy w dziejach nikogo nie najechała, nikomu krzywdy nie zrobiła, a właśnie Polacy i inni są rusofobami – stwierdził szef dyplomacji.

Minister skierował również pytania do polityków kojarzonych w kraju z ugrupowaniami prorosyjskimi. Sikorski publicznie wezwał do odpowiedzi m.in. Janusza Korwin-Mikkego oraz polityków z kręgu Grzegorza Brauna. – Chciałbym się zapytać rosyjską partię w Polsce, pana Korwina-Mikkego, panów od Brauna: czy wierzą ambasadorowi Rosji, że to nie rosyjskie rakiety? Czy też będą szukać jakichś chybionych usprawiedliwień dla tego, że Rosja wysyła uzbrojone rakiety na nasze terytorium? – pytał Sikorski.

Poniżej galeria zdjęć: Radosław Sikorski

11

SIKORSKI ZAPOWIADA: PRZEKAŻEMY SPRZĘT UKRAINIE | Ósma Runda