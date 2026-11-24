Anne Applebaum w swojej rozmowie z irlandzkim dziennikarzem Chay'em Bowesem nie gryzła się w język. Publicystka i żona Radosława Sikorskiego przyznała, że choć politycy w Europie prowadzą prywatne rozmowy o eskalacji wojny i zwiększeniu roli kontynentu w trwającym za naszą południowo-wschodnią granicą konflikcie konflikcie, to zwykli obywatele wciąż stawiają opór. Zdaniem Applebaum, rosyjskie ataki są celowo utrzymywane „poniżej pewnego poziomu”, by nie prowokować Zachodu. Publicystka wskazała jednak na brutalny scenariusz, który mógłby całkowicie odmienić nastroje społeczne. Jako przykład podała ewentualne uderzenie rakiety w samo centrum jednego z miast.

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– Niestety jest to taka sytuacja, że musiałoby dojść do wydarzenia, które przekonałoby ludzi, że jest to naprawdę konieczne – stwierdziła Applebaum, mówiąc o konieczności wystąpienia „wydarzenia z dużą liczbą ofiar”, by opinia publiczna zaakceptowała scenariusz eskalacyjny.

Braun o „europejskim Pearl Harbor”

Słowa żony szefa polskiej dyplomacji natychmiast wywołały falę komentarzy wśród polityków. Wyjątkowo ostro do sprawy odniósł się Grzegorz Braun. Lider Korony ocenił, że tego typu retoryka może być zapowiedzią szukania pretekstu do wciągnięcia społeczeństw w otwarty konflikt. Jak napisał:

- Najwyraźniej jest pilne zapotrzebowanie na masakrę na tyle spektakularną, by pokryć potrzeby propagandowej obsługi dalszej eskalacji wojennej.

Polityk posunął się do mocnych porównań, pisząc o potrzebie stworzenia „środkowoeuropejskiego Pearl Harbor czy 9/11”, ponieważ zwykła prowokacja może już nie wystarczyć do przekonania opinii publicznej.

Najwyraźniej jest pilne zapotrzebowanie na masakrę na tyle spektakularną, by pokryć potrzeby propagandowej obsługi dalszej eskalacji wojennej - jakieś, powiedzmy, środkowo-europejskie Pearl Harbor czy 9/11, bo zwykła „prowokacja gliwicka” może nie wystarczyć. #PolskaZaPokojem🇵🇱— Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) November 24, 2026

Miller: Wynająć Al-Kaidę?

Wypowiedź Applebaum nie umknęła również uwadze byłego premiera Leszka Millera. Polityk odniósł się do tezy o konieczności wystąpienia tragedii z sarkazmem i ironią. – Anne Applebaum mówi, że Europejczycy mogą potrzebować poważnego „wydarzenia z dużą liczbą ofiar”, aby przekonać, że eskalacja wobec Rosji jest konieczna. Może przyjaciele pani Applebaum powinni wynająć Al-Kaidę albo coś w tym rodzaju – skomentował na platformie X Leszek Miller.

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