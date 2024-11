i Autor: Baranowski/AKPA Historia miłość Radosława Sikorskiego i Anne Applebaum

„Putin odpowiada na negocjacje”

Anne Applebaum ostrzega przed cynizmem Kremla

Anne Applebaum, żona Radosława Sikorskiego, szefa polskiego MSZ, odniosła się na platformie X do eskalacji rosyjskich ataków na Ukrainę. W kontekście zmasowanego ostrzału, w tym użycia hipersonicznych pocisków Kindżał, Applebaum w ostrych słowach skomentowała podejście Rosji do propozycji negocjacji: „Odpowiedź Putina na rozmowy o negocjacjach”. Czy cynizm Kremla to ostateczny dowód, że dialog z Rosją jest pozbawiony sensu?