Procedura uchylenia immunitetu europosła w PE – kiedy sprawą zajmie się komisja prawna?

Sprawa uchylenia immunitetu Grzegorza Brauna wraca na wokandę Parlamentu Europejskiego. Przewodnicząca PE, Roberta Metsola, w połowie czerwca poinformowała o otrzymaniu kolejnego wniosku w tej sprawie. Z informacji Polskiej Agencji Prasowej (PAP) wynika, że komisja prawna PE rozpocznie procedurę związaną z wnioskiem o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna najwcześniej we wrześniu.

Według informacji PAP, dokładny harmonogram prac komisji prawnej po przerwie wakacyjnej nie jest jeszcze znany. Komisja prawna PE musi zająć się wnioskiem dotyczącym Grzegorza Brauna, jednak nie obowiązują ją żadne sztywne terminy.

Jakie zarzuty ciążą na Grzegorzu Braunie? Lista przestępstw.

Wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna, który trafił do Parlamentu Europejskiego, został przekazany przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara na początku czerwca. To prośba o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej w związku z podejrzeniem popełnienia sześciu przestępstw. Lista zarzutów wobec Grzegorza Brauna jest długa i obejmuje m.in. czyny o charakterze chuligańskim, nawoływanie do nienawiści i obrazę uczuć religijnych.

Prokuratura zarzuca Braunowi pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie i pomówienie lekarki Gizeli Jagielskiej w kwietniu 2023 roku na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. To jeden z poważniejszych zarzutów, który może skutkować surową karą.

Kolejne zarzuty dotyczą publicznego nawoływania w internecie "do nienawiści na tle różnic wyznaniowych" oraz obrazy uczuć religijnych "poprzez udzielenie udostępnionego na platformie YouTube wywiadu dotyczącego między innymi użycia w dniu 12 grudnia 2023 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej gaśnicy w celu ugaszenia tam świecy chanukowej". Sprawa "gaśnicy" odbiła się szerokim echem w mediach i wywołała oburzenie opinii publicznej. Przypomnijmy, że Grzegorz Braun ugasił gaśnicą świece chanukowe w Sejmie, co zostało potępione przez większość sił politycznych. Więcej o tym incydencie pisaliśmy [tutaj - link do artykułu o incydencie z gaśnicą, jeśli istnieje].

Wspomniany wywiad, zdaniem prokuratury, zawierał wypowiedzi wyrażające aprobatę i zachęcające do podobnych zachowań, a także określał Chanukę jako "przejaw satanistycznej i rasistowskiej celebracji stanowiącej zagrożenie dla polskich katolików".

Ostatni zarzut dotyczy zniszczenia 18 marca 2023 r. w Opolu dziesięciu plakatów poprzez naniesienie na nie czarną farbą napisu o treści: „STOP PROPAGANDZIE ZBOCZEŃ”.

PE już raz uchylił immunitet Braunowi. O co chodziło?

W maju 2024 roku Parlament Europejski już raz głosował w sprawie uchylenia immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Wówczas sprawa dotyczyła m.in. śledztwa w sprawie zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie, ale także szeregu innych incydentów. Uchylenie immunitetu w maju otworzyło drogę do prowadzenia postępowań w związku z wcześniejszymi czynami europosła.

Parlament Europejski podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu zwykłą większością głosów. Zanim jednak sprawa trafi pod głosowanie, jest omawiana przez posłów komisji prawnej PE. Komisja ta przygotowuje sprawozdanie, w którym rekomenduje głosowanie "za" lub "przeciw".

Warto przypomnieć, że Grzegorz Braun był już karany przez PE za swoje zachowanie. Po incydencie z gaszeniem świec chanukowych nałożono na niego karę finansową i zakaz uczestnictwa w obradach. Więcej na ten temat pisaliśmy [tutaj - link do artykułu o karze nałożonej na Brauna, jeśli istnieje].

Konsekwencje uchylenia immunitetu europosła. Co to oznacza?

Uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna nie oznacza automatycznego uznania go za winnego. To jedynie umożliwia polskim organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego. Decyzja o winie lub niewinności zapadnie dopiero przed sądem.

Posłowie do PE są wybierani zgodnie z krajową ordynacją wyborczą, więc jeśli zostaną uznani za winnych popełnienia przestępstwa, decyzja o unieważnieniu ich mandatu należy do władz państwa członkowskiego, czyli w tym przypadku – Polski. Oznacza to, że w przypadku skazania Grzegorz Braun może stracić mandat europosła.

Warzecha kontra - Grzegorz Braun 04.07.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.