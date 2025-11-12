Polska złożyła wniosek o pełne zwolnienie z mechanizmu solidarności w ramach paktu migracyjnego.

MSWiA argumentuje to ogromnymi kosztami ochrony granic UE i presją migracyjną ze strony Białorusi.

Decyzja o możliwości złożenia wniosku oznacza ochronę na wiele lat, a nie tylko na rok.

Pakt migracyjny nie przewiduje przymusowej relokacji, a jedynie elastyczną współpracę.

Polska przeciw mechanizmowi relokacji migrantów. MSWiA złożyło wniosek w UE

Minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński, podkreślił, że Polska od miesięcy wyraża sprzeciw wobec jakichkolwiek mechanizmów relokacji.

- Polska ponosi ogromne koszty ochrony granic Unii Europejskiej, jest pod presją migracyjną ze strony Białorusi i przyjęła uchodźców wojennych z Ukrainy. Co ważne, decyzja o możliwości złożenia takiego wniosku oznacza ochronę na wiele lat, nie tylko na rok. To zapowiadaliśmy i dotrzymaliśmy słowa – powiedział minister Kierwiński.

Rzeczniczka MSWiA, Karolina Gałecka, potwierdziła złożenie wniosku, dodając, że decyzja o możliwości jego złożenia oznacza potencjalną ochronę na wiele lat, a nie tylko na najbliższy rok.

Mechanizm Solidarności w Pakcie Migracyjnym

Pakt migracyjny zawiera mechanizm solidarności, który ma na celu wsparcie państw członkowskich Unii Europejskiej, które bezpośrednio doświadczają kryzysu migracyjnego. Zgodnie z założeniami paktu, pozostałe kraje członkowskie mają możliwość wyboru jednej z form wsparcia: przyjęcie relokowanych migrantów, wsparcie finansowe lub pomoc w zabezpieczeniu granic.

- Tak, jak mówiłem, Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach Paktu Migracyjnego. Ani płacić za to. To już decyzja. Robimy, nie gadamy! – napisał szef rządu Donald Tusk na X.

Na jego wpis zareagował prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że w sprawie paktu migracyjnego nic się nie zmieniło.

- Tak jak mówiłem – w sprawie paktu migracyjnego nic nowego. Pakt obowiązuje, a my jesteśmy zdani na łaskę Brukseli. Tak będzie co roku. To było jasne od początku – skomentował Kaczyński.

Polski wniosek musi zostać zaakceptowany przez KE. Zwolnienie będzie tylko na rok

Wniosek złożony przez Polskę ma charakter rekomendacji i musi zostać zaakceptowany przez Komisję Europejską. Decyzja KE podejmowana jest większością kwalifikowaną. Jeśli Komisja wyrazi zgodę, zwolnienie będzie obowiązywać przez rok. Po tym okresie Komisja ponownie oceni sytuację na podstawie danych dotyczących liczby przyjazdów, wniosków azylowych oraz czynników ekonomicznych i demograficznych danego kraju.

Warto podkreślić, że pakt migracyjny, mimo wprowadzenia mechanizmu solidarności, nie nakłada obowiązku przymusowej relokacji migrantów. Państwa członkowskie mają możliwość wyboru formy wkładu – relokację, wpłatę finansową w wysokości 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wsparcie operacyjne. Celem mechanizmu jest elastyczna i proporcjonalna współpraca, a nie narzucanie konkretnych rozwiązań.

