Według RMF FM policja zawnioskuje o uchylenie immunitetu Sławomirowi Mentzenowi za odpalenie rac na Marszu Niepodległości.

Trwa zbieranie dowodów, w tym analiza zdjęć i nagrań z monitoringu.

Prezydent Warszawy zapowiadał konsekwencje dla osób łamiących zakaz używania środków pirotechnicznych.

Policja opublikowała wizerunki osób łamiących prawo i prosi o pomoc w ich identyfikacji.

RMF FM: Sławomir Mentzen na celowniku policji za odpalenie rac

Według wiadomości RFM FM, policja przygotowuje wniosek o uchylenie immunitetu liderowi Konfederacji, Sławomirowi Mentzenowi. Powodem jest incydent z odpaleniem rac podczas tegorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie.

Według informacji radia, wniosek policji, dotyczący uchylenia immunitetu Sławomirowi Mentzenowi, ma trafić do Sejmu w najbliższych dniach. Aktualnie trwa intensywne zbieranie dowodów, które mają obciążyć lidera Konfederacji. Jednym z kluczowych elementów jest fotografia, która obiegła media społecznościowe, na której widać Mentzena trzymającego zapaloną racę.

RMF podaje, że w planach jest również dokładna analiza nagrań z monitoringu oraz przesłuchanie świadków obecnych na Marszu Niepodległości. Zebrany materiał ma stanowić podstawę do postawienia zarzutów i dalszego prowadzenia sprawy.

Mentzen zignorował zakaz władz. Co mu grozi?

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zakazał używania środków pirotechnicznych w stolicy 11 listopada. Również prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, zapowiedział, że wszystkie osoby, które złamały zakaz używania środków pirotechnicznych podczas Marszu Niepodległości, poniosą konsekwencje.

We wtorek, poprzedzającym Marsz Niepodległości, policjanci interweniowali wobec 91 osób, które łamały zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych. Zabezpieczono ponad 800 takich środków, co świadczy o skali problemu. Policja aktywnie działała, aby zapobiec incydentom podczas samego marszu.

W środę 12.11.2025 policja opublikowała wizerunki kilku osób, które złamały prawo podczas Marszu Niepodległości. Apelują do społeczeństwa o pomoc w ich identyfikacji.

