Grzegorz Braun stanie przed prokuraturą. Padną poważne zarzuty!

Weronika Fakhriddinova
2025-12-29 13:11

Europoseł Grzegorz Braun, znany z kontrowersyjnych działań, stanie przed prokuraturą. Po tym, jak Parlament Europejski uchylił jego immunitet, polscy śledczy mogą postawić mu zarzuty w związku z incydentem w szpitalu w Oleśnicy. Chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej lekarki. Co dokładnie wydarzyło się w Oleśnicy i co czeka polityka?

Grzegorz Braun

Autor: Marysia Zawada/REPORTER/ East News
  • Grzegorz Braun stanie przed prokuraturą we Wrocławiu w styczniu 2026 roku, po uchyleniu jego immunitetu przez Parlament Europejski.
  • Zarzuty dotyczą incydentu w szpitalu w Oleśnicy, gdzie europoseł miał naruszyć nietykalność cielesną lekarki Gizeli Jagielskiej.
  • Braunowi zarzuca się pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności cielesnej oraz znieważenie i pomówienie lekarki.
  • Co oznacza to dla przyszłości politycznej Grzegorza Brauna?

Przesłuchanie Brauna już w styczniu

Grzegorz Braun zostanie przesłuchany w styczniu 2026 roku. Termin przesłuchania nie jest jeszcze konkretnie ustalony, ale prokuratura okręgowa we Wrocławiu potwierdziła, że dojdzie do niego w przyszłym miesiącu. Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w szpitalu w Oleśnicy, gdzie europoseł miał naruszyć nietykalność cielesną lekarki Gizeli Jagielskiej.

Co zarzuca się Grzegorzowi Braunowi?

Wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi został złożony przez prokuratora generalnego Adama Bodnara. Podstawą były poważne zarzuty, które obejmują:

  • Pozbawienie wolności lekarki: Braun miał zablokować dr Jagielskiej drogę i zamknąć ją w jednym z pomieszczeń szpitalnych.
  • Naruszenie nietykalności cielesnej: Europoseł jest podejrzany o popychanie i przytrzymywanie lekarki.
  • Znieważenie i pomówienie: Wobec lekarki miały paść obraźliwe słowa i pomówienia.
  • Śledztwo w tej sprawie prowadzi wrocławska prokuratura. Uchylenie immunitetu przez Parlament Europejski otwiera drogę do postawienia Braunowi formalnych zarzutów i prowadzenia dalszych czynności procesowych.

Nie tylko Braun – inni również pod lupą

W tej sprawie zarzuty postawiono również Marcie Cz., działaczce Konfederacji Korony Polskiej, która uczestniczyła w "obywatelskim zatrzymaniu" lekarki i jest podejrzana o naruszenie jej nietykalności.

Warto również wspomnieć, że Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy umorzyła śledztwo w sprawie rzekomego przeprowadzenia przez lekarkę nielegalnej aborcji. Prokuratura uznała, że przerwanie ciąży przez lekarkę nie miało "znamion czynu zabronionego".

Cała sytuacja ponownie stawia Grzegorza Brauna w centrum uwagi, a przyszłość jego kariery politycznej może zależeć od wyników styczniowego przesłuchania i ewentualnych dalszych działań prokuratury.

