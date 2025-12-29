Grzegorz Braun stanie przed prokuraturą. Padną poważne zarzuty!

Grzegorz Braun stanie przed prokuraturą we Wrocławiu w styczniu 2026 roku, po uchyleniu jego immunitetu przez Parlament Europejski.

Zarzuty dotyczą incydentu w szpitalu w Oleśnicy, gdzie europoseł miał naruszyć nietykalność cielesną lekarki Gizeli Jagielskiej.

Braunowi zarzuca się pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności cielesnej oraz znieważenie i pomówienie lekarki.

Co oznacza to dla przyszłości politycznej Grzegorza Brauna?

Przesłuchanie Brauna już w styczniu

Grzegorz Braun zostanie przesłuchany w styczniu 2026 roku. Termin przesłuchania nie jest jeszcze konkretnie ustalony, ale prokuratura okręgowa we Wrocławiu potwierdziła, że dojdzie do niego w przyszłym miesiącu. Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w szpitalu w Oleśnicy, gdzie europoseł miał naruszyć nietykalność cielesną lekarki Gizeli Jagielskiej.

Co zarzuca się Grzegorzowi Braunowi?

Wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi został złożony przez prokuratora generalnego Adama Bodnara. Podstawą były poważne zarzuty, które obejmują:

Pozbawienie wolności lekarki: Braun miał zablokować dr Jagielskiej drogę i zamknąć ją w jednym z pomieszczeń szpitalnych.

Naruszenie nietykalności cielesnej: Europoseł jest podejrzany o popychanie i przytrzymywanie lekarki.

Znieważenie i pomówienie: Wobec lekarki miały paść obraźliwe słowa i pomówienia.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi wrocławska prokuratura. Uchylenie immunitetu przez Parlament Europejski otwiera drogę do postawienia Braunowi formalnych zarzutów i prowadzenia dalszych czynności procesowych.

Nie tylko Braun – inni również pod lupą

W tej sprawie zarzuty postawiono również Marcie Cz., działaczce Konfederacji Korony Polskiej, która uczestniczyła w "obywatelskim zatrzymaniu" lekarki i jest podejrzana o naruszenie jej nietykalności.

Warto również wspomnieć, że Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy umorzyła śledztwo w sprawie rzekomego przeprowadzenia przez lekarkę nielegalnej aborcji. Prokuratura uznała, że przerwanie ciąży przez lekarkę nie miało "znamion czynu zabronionego".

Cała sytuacja ponownie stawia Grzegorza Brauna w centrum uwagi, a przyszłość jego kariery politycznej może zależeć od wyników styczniowego przesłuchania i ewentualnych dalszych działań prokuratury.

