Politycy opuszczają Polskę 2050. Posłanka Cwalina-Śliwowska czeka na kolejne odejścia

Posłanka Cwalina‑Śliwowska ogłosiła odejście z partii, krytykując jej kierunek i zapowiadając wspólne działania z innymi potencjalnie odchodzącymi członkami.

Paweł Śliz apelował o rozwagę, lecz Cwalina‑Śliwowska odrzuciła możliwość powrotu, podkreślając, że jej decyzja była manifestem.

Rezygnację złożył też Michał Kobosko, a Aleksandra Leo rozważa odejście, wskazując na zastrzeżenia wobec działań władz partii.

Polska 2050 w coraz gorszej sytuacji

O możliwym rozłamie mówiło się od dawna. W poniedziałek decyzję o rezygnacji z członkostwa w partii złożyła posłanka Cwalina‑Śliwowska. Szef klubu Paweł Śliz zaapelował do niej i pozostałych członków, aby nie działali pochopnie: – Zostańcie, spójrzcie w lustro, czy tak naprawdę nie macie sobie nic do zarzucenia – mówił w Porannym Ringu.

– W polityce trzeba być konsekwentnym. Jeżeli się powiedziało A, to trzeba po prostu powiedzieć dalej B i C – tak skomentowała jego słowa Cwalina‑Śliwowska w rozmowie z „Super Expressem”, podkreślając, że wracać nie zamierza. – nie ukrywam, że te moje odejście też miało być takim manifestem, który zmusiłby do jakiejkolwiek refleksji w sprawie obecnie przyjętego kierunku w partii przez zarząd – dodała.

Zapowiedziała też, że chce działać kolektywnie z innymi odchodzącymi członkami Polski 2050. - Myślę, że będą kolejne osoby, które odejdą. Chciałabym podjąć z nimi jakąś decyzję kolektywnie. Na to się umówiliśmy, jeżeli ktoś dojrzeje do takiej decyzji, to będziemy podejmować dalsze decyzje kolektywnie. Czekam zatem na kolejne osoby, które zdecydują się opuścić partię – stwierdziła Cwalina‑Śliwowska.

„Uchwała kagańcowa” dzieli Polskę 2050. Kryzys po wyborze nowej przewodniczącej

Uchwała wskazuje na dyktaturę?

Rezygnację złożył też europoseł Michał Kobosko, który wskazał na sobotnią uchwałę Rady Krajowej zamrażającą zmiany personalne w partii. – Określam to wprost jako próbę wprowadzenia w partii dyktatury – stwierdził. O wyjściu z partii wspomniała również posłanka Aleksandra Leo. – Poważnie rozważam odejście z partii – powiedziała "Super Expressowi".

