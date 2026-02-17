Rada Pokoju Donalda Trumpa wciąż wzbudza kontrowersje.

W czwartek ma ona zostać uroczyście zainaugurowana.

W ceremonii nie będzie jednak uczestniczyć prezydent Polski.

Już wiadomo, kto zastąpi Karola Nawrockiego.

Decyzja o nieobecności prezydenta Karola Nawrockiego na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Pokoju w Waszyngtonie to ważny sygnał dyplomatyczny ze strony Polski. Choć nasz kraj nie odcina się całkowicie od inicjatywy amerykańskiego prezydenta, wysłanie urzędnika niższej rangi świadczy o zachowaniu dystansu.

Oficjalne stanowisko Pałacu Prezydenckiego

Informację o zmianie w składzie polskiej delegacji przekazał rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz. W krótkim komunikacie opublikowanym w serwisie X napisał, że "w czwartkowym spotkaniu inaugurującym Radę Pokoju w Waszyngtonie Prezydenta RP Karola Nawrockiego będzie reprezentował Szef Biura Polityki Międzynarodowej Minister Marcin Przydacz".

Komunikat jest zwięzły i nie podaje oficjalnych przyczyn nieobecności głowy państwa.

Czym jest Rada Pokoju?

Rada Pokoju to nowe gremium międzynarodowe, którego powołanie zainaugurował prezydent USA Donald Trump w styczniu 2026 roku podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Zgodnie z oficjalnymi deklaracjami Białego Domu, celem Rady ma być współpraca z Organizacją Narodów Zjednoczonych w zakresie rozwiązywania globalnych konfliktów i promowania pokoju na świecie.

Warto przypomnieć, że prezydent Karol Nawrocki był obecny podczas ceremonii podpisania aktu powołującego organizację w Davos. Jednak już wtedy Polska zamanifestowała swoją ostrożność – prezydent nie złożył podpisu pod dokumentem założycielskim.

Międzynarodowe kontrowersje i problematyczna lista gości

Inicjatywa od początku budzi poważne obawy na arenie międzynarodowej. Wielu ekspertów i polityków postrzega ją jako próbę stworzenia alternatywy wobec ONZ, która mogłaby osłabić istniejący porządek prawno-międzynarodowy. Największe kontrowersje wzbudziła jednak lista gości zaproszonych przez Biały Dom. Obok demokratycznie wybranych przywódców, takich jak prezydent Polski, znaleźli się na niej przywódcy reżimów autorytarnych, w tym Władimir Putin oraz Alaksandr Łukaszenka.

W czwartkowym spotkaniu inaugurującym Radę Pokoju w Waszyngtonie, Prezydenta RP Karola Nawrockiego będzie reprezentował Szef Biura Polityki Międzynarodowej Minister Marcin Przydacz.— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) February 17, 2026

