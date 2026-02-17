Karol Nawrocki nie leci na inaugurację Rady Pokoju Trumpa! Wiemy, kto go zastąpi

Piotr Margielewski
2026-02-17 14:06

Prezydent Karol Nawrocki nie weźmie udziału w czwartkowym spotkaniu inaugurującym Radę Pokoju w Waszyngtonie. Decyzja ta zapadła w kontekście rosnących kontrowersji wokół inicjatywy Donalda Trumpa, postrzeganej przez część państw jako próba stworzenia alternatywy dla ONZ. Nasz kraj będzie jednak miał swojego przedstawiciela na tej uroczystości! Już wiadomo, że Polskę będzie reprezentował Szef Biura Polityki Międzynarodowej, minister Marcin Przydacz.

Karol Nawrocki na obchodach 100-lecia Gdyni

i

Autor: SE/Gadom
  • Rada Pokoju Donalda Trumpa wciąż wzbudza kontrowersje.
  • W czwartek ma ona zostać uroczyście zainaugurowana.
  • W ceremonii nie będzie jednak uczestniczyć prezydent Polski.
  • Już wiadomo, kto zastąpi Karola Nawrockiego.

Decyzja o nieobecności prezydenta Karola Nawrockiego na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Pokoju w Waszyngtonie to ważny sygnał dyplomatyczny ze strony Polski. Choć nasz kraj nie odcina się całkowicie od inicjatywy amerykańskiego prezydenta, wysłanie urzędnika niższej rangi świadczy o zachowaniu dystansu. 

Oficjalne stanowisko Pałacu Prezydenckiego

Informację o zmianie w składzie polskiej delegacji przekazał rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz. W krótkim komunikacie opublikowanym w serwisie X napisał, że "w czwartkowym spotkaniu inaugurującym Radę Pokoju w Waszyngtonie Prezydenta RP Karola Nawrockiego będzie reprezentował Szef Biura Polityki Międzynarodowej Minister Marcin Przydacz".

Komunikat jest zwięzły i nie podaje oficjalnych przyczyn nieobecności głowy państwa. 

Czym jest Rada Pokoju? 

Rada Pokoju to nowe gremium międzynarodowe, którego powołanie zainaugurował prezydent USA Donald Trump w styczniu 2026 roku podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Zgodnie z oficjalnymi deklaracjami Białego Domu, celem Rady ma być współpraca z Organizacją Narodów Zjednoczonych w zakresie rozwiązywania globalnych konfliktów i promowania pokoju na świecie.

Warto przypomnieć, że prezydent Karol Nawrocki był obecny podczas ceremonii podpisania aktu powołującego organizację w Davos. Jednak już wtedy Polska zamanifestowała swoją ostrożność – prezydent nie złożył podpisu pod dokumentem założycielskim. 

Międzynarodowe kontrowersje i problematyczna lista gości

Inicjatywa od początku budzi poważne obawy na arenie międzynarodowej. Wielu ekspertów i polityków postrzega ją jako próbę stworzenia alternatywy wobec ONZ, która mogłaby osłabić istniejący porządek prawno-międzynarodowy. Największe kontrowersje wzbudziła jednak lista gości zaproszonych przez Biały Dom. Obok demokratycznie wybranych przywódców, takich jak prezydent Polski, znaleźli się na niej przywódcy reżimów autorytarnych, w tym Władimir Putin oraz Alaksandr Łukaszenka. 

Galeria poniżej: Karol Nawrocki na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich

KAROL NAWROCKI
Rada Pokoju
DONALD TRUMP
MARCIN PRZYDACZ