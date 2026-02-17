Tusk ostro do Nawrockiego i PiS: „Uderzycie w samo serce Polski”. Spór o miliardy z SAFE

Premier Donald Tusk uderzył w opozycję i prezydenta podczas posiedzenia rządu. W ostrych słowach ostrzegł przed blokowaniem programu SAFE i zarzucił politykom PiS oraz Konfederacji działanie przeciw interesowi państwa. W tle są miliardy na obronność i przemysł zbrojeniowy.

  • Premier Tusk oskarża PiS i Konfederację o uderzenie w „serce Polski”, blokując miliardy na obronność w programie SAFE.
  • Spór dotyczy 20 mld zł dla Huty Stalowa Wola i setek miliardów na obronę, kluczowych w obliczu rosyjskich ataków.
  • Tusk zapowiada walkę o środki, nawet w przypadku weta, ostrzegając przed konsekwencjami dla bezpieczeństwa kraju.
  • Odkryj, jak ten polityczny konflikt może wpłynąć na przyszłość polskiej obronności!

„Zastanówcie się, czy chcecie uderzyć w samo serce Polski”

Szef rządu zwrócił się bezpośrednio do prezydenta i liderów opozycji. W jego ocenie próba zablokowania programu oznaczałaby uderzenie w bezpieczeństwo kraju.

– Zastanówcie się. Tu zwracam się do prezydenta Nawrockiego, jego ludzi i do liderów politycznych PiS-u i Konfederacji. Zastanówcie się, czy naprawdę chcecie uderzyć w samo serce Polski, w sytuacji kiedy za granicą jest tak okrutna wojna – powiedział premier.

I dodał:

– Nikt wam tego nie wybaczy i naprawdę nikomu łaski nie robicie, wspomagając rząd w realizacji tego programu.

Spór o 20 miliardów dla Huty Stalowa Wola

Największe emocje wywołała kwestia pieniędzy dla przemysłu zbrojeniowego. Według rządu tylko jeden zakład może zyskać ponad 20 mld zł.

– Chcę, żeby wiedzieli państwo, na co szykuje zamach PiS, obie Konfederacje i prezydent Nawrocki. Tylko dla samej Huty Stalowa Wola z programu SAFE wartość inwestycji przekroczy 20 miliardów złotych – mówił premier.

Tusk sugerował, że blokowanie programu jest niezrozumiałe, a nawet podejrzane.

– Może wśród nich są lobbyści, którzy działają na rzecz innych państw czy innych firm. Tak to czasami wygląda – stwierdził.

„I tak znajdziemy sposoby”

Szef rządu zapowiedział, że nawet ewentualne weto nie zatrzyma programu.

– My i tak znajdziemy sposoby, nawet jak będą blokować, wetować. Przynajmniej część środków uratujemy – powiedział. 

Zaznaczył jednak, że opóźnienie będzie kosztowne.

– To będzie kosztowało czasu, pieniędzy i nerwów.

Setki miliardów na obronę i rosyjskie ataki

Premier uzasadniał wagę programu sytuacją wojenną za granicą.

– Rosjanie zaatakowali Ukrainę, wykorzystując 425 środków napadu powietrznego – mówił, wskazując na zagrożenia dla infrastruktury energetycznej. 

Według niego aż 90 proc. wydatków na obronę przeciwlotniczą ma pochodzić z SAFE.

– Od skutecznego finansowania tej obrony zależy nasze bezpieczeństwo – podkreślił.

Lepsze warunki niż zagraniczne pożyczki

Tusk przekonywał, że finansowanie jest wyjątkowo korzystne.

– Pożyczka koreańska to prawie dwukrotnie wyższe oprocentowanie. To pokazuje, jak dobre warunki mamy dziś w programie SAFE – mówił.

Gaza i Waszyngton. Jasna deklaracja rządu

Premier odniósł się także do spraw międzynarodowych.

MSWiA mówi o dywersji?! Pociąg z paliwem dla Ukrainy zatrzymany w Puławach

– Polska na pewno nie wyśle polskich żołnierzy do Strefy Gazy – oświadczył. 

Zapowiedział również, że ewentualny udział w Radzie Pokoju w Waszyngtonie będzie tylko obserwacyjny. Konflikt wokół programu SAFE zapowiada jeden z najostrzejszych sporów politycznych najbliższych tygodni. Stawką są dziesiątki miliardów złotych i kierunek rozwoju polskiej obronności.

