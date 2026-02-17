Tusk ostro do Nawrockiego i PiS: „Uderzycie w samo serce Polski”. Spór o miliardy z SAFE

- Premier Tusk oskarża PiS i Konfederację o uderzenie w „serce Polski”, blokując miliardy na obronność w programie SAFE.
- Spór dotyczy 20 mld zł dla Huty Stalowa Wola i setek miliardów na obronę, kluczowych w obliczu rosyjskich ataków.
- Tusk zapowiada walkę o środki, nawet w przypadku weta, ostrzegając przed konsekwencjami dla bezpieczeństwa kraju.
„Zastanówcie się, czy chcecie uderzyć w samo serce Polski”
Szef rządu zwrócił się bezpośrednio do prezydenta i liderów opozycji. W jego ocenie próba zablokowania programu oznaczałaby uderzenie w bezpieczeństwo kraju.
– Zastanówcie się. Tu zwracam się do prezydenta Nawrockiego, jego ludzi i do liderów politycznych PiS-u i Konfederacji. Zastanówcie się, czy naprawdę chcecie uderzyć w samo serce Polski, w sytuacji kiedy za granicą jest tak okrutna wojna – powiedział premier.
I dodał:
– Nikt wam tego nie wybaczy i naprawdę nikomu łaski nie robicie, wspomagając rząd w realizacji tego programu.
Spór o 20 miliardów dla Huty Stalowa Wola
Największe emocje wywołała kwestia pieniędzy dla przemysłu zbrojeniowego. Według rządu tylko jeden zakład może zyskać ponad 20 mld zł.
– Chcę, żeby wiedzieli państwo, na co szykuje zamach PiS, obie Konfederacje i prezydent Nawrocki. Tylko dla samej Huty Stalowa Wola z programu SAFE wartość inwestycji przekroczy 20 miliardów złotych – mówił premier.
Tusk sugerował, że blokowanie programu jest niezrozumiałe, a nawet podejrzane.
– Może wśród nich są lobbyści, którzy działają na rzecz innych państw czy innych firm. Tak to czasami wygląda – stwierdził.
„I tak znajdziemy sposoby”
Szef rządu zapowiedział, że nawet ewentualne weto nie zatrzyma programu.
– My i tak znajdziemy sposoby, nawet jak będą blokować, wetować. Przynajmniej część środków uratujemy – powiedział.
Zaznaczył jednak, że opóźnienie będzie kosztowne.
– To będzie kosztowało czasu, pieniędzy i nerwów.
Setki miliardów na obronę i rosyjskie ataki
Premier uzasadniał wagę programu sytuacją wojenną za granicą.
– Rosjanie zaatakowali Ukrainę, wykorzystując 425 środków napadu powietrznego – mówił, wskazując na zagrożenia dla infrastruktury energetycznej.
Według niego aż 90 proc. wydatków na obronę przeciwlotniczą ma pochodzić z SAFE.
– Od skutecznego finansowania tej obrony zależy nasze bezpieczeństwo – podkreślił.
Lepsze warunki niż zagraniczne pożyczki
Tusk przekonywał, że finansowanie jest wyjątkowo korzystne.
– Pożyczka koreańska to prawie dwukrotnie wyższe oprocentowanie. To pokazuje, jak dobre warunki mamy dziś w programie SAFE – mówił.
Gaza i Waszyngton. Jasna deklaracja rządu
Premier odniósł się także do spraw międzynarodowych.
MSWiA mówi o dywersji?! Pociąg z paliwem dla Ukrainy zatrzymany w Puławach
– Polska na pewno nie wyśle polskich żołnierzy do Strefy Gazy – oświadczył.
Zapowiedział również, że ewentualny udział w Radzie Pokoju w Waszyngtonie będzie tylko obserwacyjny. Konflikt wokół programu SAFE zapowiada jeden z najostrzejszych sporów politycznych najbliższych tygodni. Stawką są dziesiątki miliardów złotych i kierunek rozwoju polskiej obronności.
