Tusk ostro do Nawrockiego i PiS: „Uderzycie w samo serce Polski”. Spór o miliardy z SAFE

– Zastanówcie się. Tu zwracam się do prezydenta Nawrockiego, jego ludzi i do liderów politycznych PiS-u i Konfederacji. Zastanówcie się, czy naprawdę chcecie uderzyć w samo serce Polski, w sytuacji kiedy za granicą jest tak okrutna wojna – powiedział premier.

I dodał:

– Nikt wam tego nie wybaczy i naprawdę nikomu łaski nie robicie, wspomagając rząd w realizacji tego programu.