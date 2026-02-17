29-letni Polak miał szpiegować dla Rosji.

Wiktor Ż. jest już w rękach polskich służb.

Jacek Dobrzyński zdradził szczegóły jego działalności.

Wiadomo też, co mu grozi za te haniebne czyny.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, we wtorek przekazał opinii publicznej informację o postawieniu zarzutów Wiktorowi Ź., 29-letniemu obywatelowi Polski. Mężczyzna jest oskarżony o zgłoszenie gotowości oraz aktywne działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, co oznacza, że wkrótce rozpocznie się proces, który ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej niepokojącej działalności. Dobrzyński podkreślił, że Wiktor Ź. zbierał i przekazywał za pomocą komunikatorów internetowych informacje dotyczące m.in. funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności Polski, których ujawnienie mogłoby wyrządzić szkodę dla naszego kraju.

Co szpiegował Wiktor Ź. dla rosyjskiego wywiadu?

Prokuratura Krajowa, w oficjalnym komunikacie, szczegółowo przedstawiła zakres działań szpiegowskich prowadzonych przez Wiktora Ź. Śledztwo wykazało, że mężczyzna gromadził i przekazywał wiadomości dotyczące kluczowych obiektów strategicznych w Polsce. Wśród nich znalazły się takie miejsca jak Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., który jest ważnym punktem komunikacyjnym i logistycznym, a także Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy, odgrywające istotną rolę w utrzymaniu gotowości bojowej polskiego lotnictwa. Ponadto, w kręgu jego zainteresowań znalazły się Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy. Ostatnim, ale nie mniej ważnym obiektem, było Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy.

Działania te miały być podejmowane w okresie od 28 lutego 2024 roku do 30 kwietnia 2025 roku, zarówno na terenie Bydgoszczy, jak i poza granicami Polski. To sugeruje, że Wiktor Ź. mógł działać w ramach szerszej siatki szpiegowskiej lub korzystać z zagranicznych kontaktów, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Prokuratura przypomniała również, że Wiktor Ź. został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW 4 czerwca ubiegłego roku. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, a środek ten jest nadal stosowany. Oznacza to, że mężczyzna pozostaje w areszcie, oczekując na proces, który ma rozstrzygnąć o jego winie.

Jakie konsekwencje czekają polskiego szpiega Rosji?

Czyn zarzucany Wiktorowi Ź. jest kwalifikowany jako działalność szpiegowska na rzecz obcego wywiadu, co w polskim prawie karnym jest traktowane jako jedno z najpoważniejszych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu państwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, grozi mu kara więzienia nie krótsza niż 8 lat, a w skrajnych przypadkach, jeśli sąd uzna, że jego działania były wyjątkowo szkodliwe i zagrażały suwerenności kraju, może zostać orzeczona nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Śledztwo w tej sprawie było prowadzone przez Delegaturę ABW w Bydgoszczy pod nadzorem prokuratora z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Dzięki funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kolejny szpieg pracujący na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej za swoją działalność przeciwko Polsce odpowie przed sądem. To 29-letni Polak, Wiktor Ź. Do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy trafił już akt oskarżenia.… pic.twitter.com/QIyAyzE8vX— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) February 17, 2026

