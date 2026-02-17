PILNE! 29-letni Polak szpiegował dla Putina! Zdradzono poruszające szczegóły!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-02-17 10:17

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych we wtorkowy poranek poinformował o kolejnym poważnym incydencie szpiegowskim, który ponownie zwraca uwagę na wzmożoną aktywność rosyjskich służb wywiadowczych na terenie naszego kraju. Tym razem przed sądem stanie 29-letni Polak, Wiktor Ź., oskarżony o działanie na rzecz wywiadu na usługach Władimira Putina. Mężczyzna., którego akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, jest podejrzany o zbieranie i przekazywanie wrażliwych informacji, które mogłyby zaszkodzić obronności Polski. Jacek Dobrzyński ujawnił też, co u grozi.

Jacek Dobrzyński, ABW

i

Autor: Kristina Solovyova/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP; x.com/Jacek Dobrzyński; Jacek Slomion/ Reporter
  • 29-letni Polak miał szpiegować dla Rosji.
  • Wiktor Ż. jest już w rękach polskich służb.
  • Jacek Dobrzyński zdradził szczegóły jego działalności.
  • Wiadomo też, co mu grozi za te haniebne czyny.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, we wtorek przekazał opinii publicznej informację o postawieniu zarzutów Wiktorowi Ź., 29-letniemu obywatelowi Polski. Mężczyzna jest oskarżony o zgłoszenie gotowości oraz aktywne działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, co oznacza, że wkrótce rozpocznie się proces, który ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej niepokojącej działalności. Dobrzyński podkreślił, że Wiktor Ź. zbierał i przekazywał za pomocą komunikatorów internetowych informacje dotyczące m.in. funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności Polski, których ujawnienie mogłoby wyrządzić szkodę dla naszego kraju. 

Co szpiegował Wiktor Ź. dla rosyjskiego wywiadu?

Prokuratura Krajowa, w oficjalnym komunikacie, szczegółowo przedstawiła zakres działań szpiegowskich prowadzonych przez Wiktora Ź. Śledztwo wykazało, że mężczyzna gromadził i przekazywał wiadomości dotyczące kluczowych obiektów strategicznych w Polsce. Wśród nich znalazły się takie miejsca jak Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., który jest ważnym punktem komunikacyjnym i logistycznym, a także Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy, odgrywające istotną rolę w utrzymaniu gotowości bojowej polskiego lotnictwa. Ponadto, w kręgu jego zainteresowań znalazły się Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy. Ostatnim, ale nie mniej ważnym obiektem, było Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy.

Zobacz: Kulisy głośnego wywiadu Marty Nawrockiej. Znamy reakcję Pałacu Prezydenckiego

Działania te miały być podejmowane w okresie od 28 lutego 2024 roku do 30 kwietnia 2025 roku, zarówno na terenie Bydgoszczy, jak i poza granicami Polski. To sugeruje, że Wiktor Ź. mógł działać w ramach szerszej siatki szpiegowskiej lub korzystać z zagranicznych kontaktów, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Prokuratura przypomniała również, że Wiktor Ź. został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW 4 czerwca ubiegłego roku. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, a środek ten jest nadal stosowany. Oznacza to, że mężczyzna pozostaje w areszcie, oczekując na proces, który ma rozstrzygnąć o jego winie.

Jakie konsekwencje czekają polskiego szpiega Rosji?

Czyn zarzucany Wiktorowi Ź. jest kwalifikowany jako działalność szpiegowska na rzecz obcego wywiadu, co w polskim prawie karnym jest traktowane jako jedno z najpoważniejszych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu państwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, grozi mu kara więzienia nie krótsza niż 8 lat, a w skrajnych przypadkach, jeśli sąd uzna, że jego działania były wyjątkowo szkodliwe i zagrażały suwerenności kraju, może zostać orzeczona nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. 

Sprawdź: "Niedyskretnie o politykach". PiS coraz bliżej rozpadu

Śledztwo w tej sprawie było prowadzone przez Delegaturę ABW w Bydgoszczy pod nadzorem prokuratora z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. 

Polityka SE Google News
Sonda
Czy obawiasz się rosyjskiej działalności szpiegowskiej w Polsce?
Niedyskretnie o politykach | 2026 02 16
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROSYJSKI SZPIEG
JACEK DOBRZYŃSKI
ABW