Putin zwołuje tajne spotkanie na Kremlu! Czy to początek nowej fazy wojny?

Putin zwołuje pilne spotkanie na Kremlu, aby omówić "operację specjalną", jednocześnie twierdząc, że ukraińskie wojska się wycofują.

Generał Gierasimow zapewnia o rosyjskiej ofensywie, a Putin nakazuje kontynuację działań na 2026 rok.

Tymczasem Zełenski i Trump spotykają się na Florydzie, uzgadniając 90% planu pokojowego.

Moskwa stawia swoje warunki. Czy pokój jest możliwy?

Putin zwołuje pilne spotkanie: Co naprawdę dzieje się na froncie?

Władimir Putin zorganizował na Kremlu spotkanie poświęcone sytuacji w strefie "operacji specjalnej", jak Rosja określa wojnę w Ukrainie. Według rosyjskiej agencji RIA Nowosti, prezydent zaproponował omówienie sytuacji wzdłuż linii kontaktowej, twierdząc, że "jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy wycofują się wszędzie". Putin podkreślił również "decydującą rolę" rosyjskich żołnierzy i oficerów, którzy "wyzwalając ziemię Donbasu, codziennie wykazują się odwagą i bohaterstwem, ryzykując życie".

"To już przejaw patologii". Komorowski nie wytrzymał ws. konfliktu prezydent-rząd

Rosyjska ofensywa czy ukraińska obrona? Gen. Gierasimow przedstawia swoją wersję

Generał Walerij Gierasimow, dowódca wojsk inwazyjnych, zapewnił Putina, że armia rosyjska prowadzi ofensywę na niemal całym froncie. Stwierdził również, że wojska ukraińskie nie podejmują działań ofensywnych i koncentrują się na wzmacnianiu obrony. Putin nakazał swoim wojskom kontynuować w 2026 roku działania mające na celu utworzenie strefy bezpieczeństwa.

Trump i Zełenski spotykają się na Florydzie: Czy to zwiastun pokoju?

Niezależnie od działań Rosji, w niedzielę 28 grudnia doszło do spotkania prezydentów Ukrainy i USA, Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa, w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Przed spotkaniem Trump rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Po krótkiej konferencji prasowej, prezydenci odbyli właściwe rozmowy za zamkniętymi drzwiami, łącząc się również telefonicznie z europejskimi liderami, w tym z Karolem Nawrockim. Zełenski przekazał, że "w 90 proc. uzgodniono 20-punktowy plan pokojowy".

Reakcja Moskwy: Czy pokój jest możliwy?

Dzień po spotkaniu Trump-Zełenski zareagowała Moskwa. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, cytowany przez rosyjską agencję TASS, oświadczył, że "Kijów musi całkowicie wycofać swoje wojska z Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej poza granice administracyjne". Rosja okupuje obecnie około 99 proc. obwodu ługańskiego i około 75 proc. obwodu donieckiego. Czy te warunki są do przyjęcia dla Ukrainy? Czy spotkanie na Florydzie faktycznie przybliży nas do rozwiązania konfliktu?

Poniżej galeria zdjęć: Toksyczna przyjaźń Trumpa z Putinem

Paczki dla Powstańców gotowe! Ekipa „Super Expressu” pomogła Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.