Posłanka wykreślona z listy członków Razem! Nie ma zmiłuj

Paulina Jaworska
2025-11-12 16:35

Partia Razem oświadczyła, że Paulina Matysiak została wykreślona z listy członków. - Paulina Matysiak od dłuższego czasu nie uzgadniała swoich działań i nie współpracowała z partią - podkreślono w komunikacie, który pojawił się w mediach.

Paulina Matysiak

i

Autor: Super Ring/ Youtube
  • Partia Razem podjęła kroki wobec posłanki Pauliny Matysiak.
  • Zarząd Krajowy Razem jednogłośnie skreślił Matysiak z listy członków z powodu braku współpracy i niezgodności działań z linią partii.
  • Razem zaznaczyła, że: - (...) dalsza polityczna współpraca w ramach jednego ugrupowania jest niemożliwa.

Partia Razem podjęła zdecydowane kroki w stosunku do posłanki Pauliny Matysiak. W środę, 12 listopada, partia opublikowała oświadczenie dotyczące parlamentarzystki. - Zarząd Krajowy Razem zdecydował dziś jednogłośnie o skreśleniu Pauliny Matysiak z listy członkiń Razem. Paulina Matysiak od dłuższego czasu nie uzgadniała swoich działań i nie współpracowała z partią. Liczne próby włączenia jej w prace Razem i koła poselskiego okazały się nieskuteczne. W takiej sytuacji dalsza polityczna współpraca w ramach jednego ugrupowania jest niemożliwa - przekazano

Partia jednocześnie podziękowała posłance z lata pracy, zaznaczono także, że Razem jest wciąż gotowe do współpracy w kwestiach np. dotyczących transportu w Polsce, co leży w kręgu działań Matysiak: - Przez lata współpracowaliśmy i za to dziękujemy. Pozostajemy oczywiście gotowi do wspólnych działań w Sejmie w sprawach transportu i w innych kwestiach ważnych z perspektywy rozwoju Polski.

Razem wskazała jednak stanowczo, że w ugrupowaniu umówiono się na budowę alternatywy dla PO-PiS-u. Dlatego też: - (...) W wielu przypadkach działania Pauliny Matysiak nie uwzględniały tej strategii i stojących za nią wartości Razem. Rok temu grupa polityczek próbowała swoimi indywidualnymi decyzjami zapisać Razem do bloku Tuska. Nie pozwoliliśmy na to. Razem nie zapisze się też do drugiego z tych szkodliwych dla Polski obozów.

Kim jest Paulina Matysiak?

Paulina Matysiak jest posłanką drugą kadencję. W parlamencie reprezentuje okręg wyborczy nr 11, który obejmuje powiaty kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski.

Jest przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym, Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Zasiada w Komisji Infrastruktury, Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Pochodzi z Kutna. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z filozofii XX wieku w Collegium Civitas w Warszawie, etyki na UMK, interoperacyjności systemu kolei na Politechnice Warszawskiej, a także organizacji pozamiejskiego publicznego transportu zbiorowego w SGH w Warszawie.

Poranny Ring - Paulina Matysiak
PAULINA MATYSIAK