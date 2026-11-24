Zgromadzenie sędziów TK zgodziło się na uchylenie immunitetu Święczkowskiego w kilku sprawach, ale nie wyraziło zgody na jego zatrzymanie ani aresztowanie

Postępowania dotyczą między innymi zarzutów o naruszanie praw sędziów oraz wykorzystywanie materiałów z kontroli operacyjnej

Obrona kwestionuje podstawę prawną zarzutu, na którym oparto wniosek o tymczasowe aresztowanie

Prokuratura wskazywała na paszport dyplomatyczny i zagraniczne kontakty Święczkowskiego jako argumenty przemawiające, jej zdaniem, za ryzykiem ucieczki

Zgoda na areszt była konieczna

Pod koniec października i na początku listopada 2026 r. Prokurator Generalny Waldemar Żurek skierował do Trybunału Konstytucyjnego wnioski o uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego. W połowie listopada zgromadzenie sędziów TK zgodziło się na uchylenie immunitetu prezesa Trybunału w kilku sprawach, ale nie wyraziło zgody na jego zatrzymanie ani tymczasowe aresztowanie.

Śledczy mogą więc przedstawiać Święczkowskiemu zarzuty i prowadzić postępowania, ale nie mogą go zatrzymać ani tymczasowo aresztować na podstawie tych wniosków. Prokurator Generalny wezwał prezesa TK, by stawił się w prokuraturze i odniósł się do zarzutów.

Czego dotyczą zarzuty wobec Święczkowskiego?

Część postępowań wobec Święczkowskiego dotyczy okresu, gdy był prokuratorem krajowym, a część jego działań jako prezesa TK. Prokuratura zarzuca mu między innymi przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy zakupie systemu Hermes. Inne zarzuty dotyczą nieuprawnionego wykorzystywania materiałów z kontroli operacyjnej oraz ujawnienia informacji niejawnych w śledztwie w sprawie systemu Pegasus.

Osobny wątek dotyczy działań, które według prokuratury miały utrudniać pracę Trybunału i naruszać prawa sędziów. Krzysztof Wąsowski powiedział w „Porannym Ringu”, że w Sosnowcu doręczono jego klientowi postanowienie z czterema zarzutami. Podczas posiedzenia Sądu Okręgowego w Warszawie 17 listopada rozpatrywano jednak trzy z nich.

Obrona kwestionuje wniosek o areszt

Według Wąsowskiego wniosek o areszt dotyczył zarzutu uporczywego naruszania praw pracowniczych osób uznawanych obecnie za sędziów, których nie dopuszczono do pracy. Obrońca argumentował, że czyn z art. 218 § 1 Kodeksu karnego, zagrożony karą do dwóch lat pozbawienia wolności, sam w sobie nie uzasadnia tymczasowego aresztowania.

Wąsowski kwestionował również zastosowanie art. 231 § 2 Kodeksu karnego, który dotyczy działania w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej. Jak relacjonował, prokuratura wiązała tę korzyść z dalszym pełnieniem przez Święczkowskiego funkcji prezesa TK i pobieraniem wynagrodzenia. Obrońca uznał taką konstrukcję zarzutu za nieuzasadnioną.

Uzasadniając obawę, że Święczkowski może uciec lub utrudniać postępowanie, śledczy wskazywali między innymi na jego paszport dyplomatyczny i kontakty zagraniczne. Wąsowski potwierdził, że prokuratura przedstawiała te okoliczności jako argumenty za aresztem, ale je zakwestionował. Zarzuty w sprawie systemu Pegasus nazwał elementem politycznej zemsty.

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