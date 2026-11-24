Morawiecki ocenił, że Polska jest bezpieczna, choć stale mierzy się z hybrydowymi działaniami Rosji

Były premier chce zamknięcia polskiej przestrzeni powietrznej dla samolotów przewożących rosyjskich turystów

Bezpieczeństwo Polski łączył z kondycją finansów państwa, miejscami pracy i rozwojem przemysłu obronnego

Krytykował zakupy uzbrojenia za granicą i ograniczanie produkcji stali w Polsce

Rosja zagraża Polsce, ale to nie stan przedwojenny

Mateusz Morawiecki ocenił, że Rosja stale prowadzi wobec Polski działania hybrydowe. Podkreślił jednak, że kraj pozostaje bezpieczny i nie zgodził się z opinią, że znajduje się w stanie przedwojennym.

Odnosząc się do alertów kierowanych do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny, uznał je za przejaw chaosu w działaniu państwa. Jego zdaniem ten problem trzeba uporządkować.

Morawiecki chce zamknąć niebo dla rosyjskich turystów

Morawiecki uznał zapowiadane przez Komisję Europejską kolejne sankcje wobec Rosji za niewystarczające. Jego zdaniem Polska powinna zamknąć swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów przewożących rosyjskich turystów, lecących między innymi do Turcji i Egiptu.

Zamknięcie przestrzeni powietrznej przedstawił jako jeden ze sposobów wywierania presji na Rosję.

Pieniądze na obronność powinny zostawać w Polsce

Morawiecki przekonywał, że zdolność państwa do reagowania na zagrożenia zależy od siły gospodarki i stanu finansów publicznych. Stabilne finanse państwa mają, jego zdaniem, pozwalać na finansowanie obronności, wspieranie polskich firm zbrojeniowych i tworzenie miejsc pracy.

Krytykował zakupy uzbrojenia za granicą, argumentując, że więcej pieniędzy powinno trafiać do polskiego przemysłu obronnego. Wśród przykładów wymienił zakup granatników w Szwecji za 6,5 mld zł oraz wież do czołgów K2 w Norwegii za 5,5 mld zł. Jednocześnie bronił zagranicznych zakupów realizowanych przez poprzedni rząd po wybuchu wojny Rosji przeciw Ukrainie. Tłumaczył, że miały one uzupełnić sprzęt przekazany Ukrainie.

Własna stal ma znaczenie dla bezpieczeństwa Polski

Morawiecki podkreślał, że krajowa produkcja stali ma znaczenie dla obronności. Krytykował wygaszanie pieca nr 3 w Dąbrowie Górniczej, które, jak mówił, ma zmniejszyć produkcję stali o 2 mln ton.

Zdaniem Morawieckiego ograniczanie krajowej produkcji zwiększa zależność od zagranicznych dostawców i prowadzi do utraty miejsc pracy. Utrzymanie przemysłu, w tym produkcji stali, uznał za ważny element bezpieczeństwa gospodarczego i obronnego Polski.

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