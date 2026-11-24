Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska złamała zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania, co dotyczyło osób utkniętych na granicy z Białorusią w 2021 roku.

Kluczowym uchybieniem było niezidentyfikowanie i nieweryfikowanie stanu zdrowia oraz wieku osób znajdujących się przy granicy, które mogły być szczególnie narażone na zagrożenie życia lub nieludzkie traktowanie.

Trybunał podkreślił, że choć państwa mają prawo do kontrolowania swoich granic i decydowania o wpuszczaniu osób, to nie zwalnia ich to z odpowiedzialności za życie i zdrowie ludzi, a przed zawróceniem migrantów służby mają obowiązek zidentyfikować osoby w najtrudniejszej sytuacji.

Sędziowie w Strasburgu nie mieli wątpliwości. Polska naruszyła artykuł 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ten konkretny zapis to fundament ochrony humanitarnej, który jasno mówi: „Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”. Orzeczenie dotyczy skargi złożonej przez grupę osób, które w 2021 roku utknęły na pasie przygranicznym, stając się twarzami początkowej fazy kryzysu na granicy z Białorusią.

Państwo ma prawo do kontroli, ale nie za wszelką cenę

W wydanym orzeczeniu Trybunał przypomniał o ważnej zasadzie: każde państwo ma pełne prawo do kontrolowania swoich granic i decydowania o tym, kogo wpuszcza na własne terytorium. Sędziowie zaznaczyli nawet, że w obliczu instrumentalnego wykorzystywania migracji przez obce służby, kraj może zdecydować się na całkowite zamknięcie granic.

Zaznaczono jednak, że ochrona granic nie zdejmuje z władz odpowiedzialności za życie i zdrowie ludzi. Zdaniem Trybunału, zanim dojdzie do zawrócenia imigrantów, służby mają obowiązek zidentyfikować osoby, które są w najtrudniejszej sytuacji.

Zabrakło ochrony dla najsłabszych

Kluczowym argumentem w sprawie przeciwko Polsce był brak odpowiedniej weryfikacji stanu zdrowia i wieku osób znajdujących się przy granicy. Według ETPCz władze powinny wyłapać te osoby, które ze względu na wiek lub fatalny stan zdrowia mogły być narażone na bezpośrednie zagrożenie życia lub nieludzkie traktowanie po wydaleniu z kraju.

Trybunał uznał, że choć Polska mogła zawracać osoby niebędące w grupach ryzyka, to w przypadku najbardziej potrzebujących doszło do złamania konwencji. Co istotne, Polska nie jest jedynym krajem, który usłyszał we wtorek taki werdykt. Podobne orzeczenia zapadły również w sprawach dotyczących Litwy oraz Łotwy, które mierzyły się z analogicznymi problemami na swoich odcinkach granicy z Białorusią w latach 2021-2022.

W naszej galerii zobaczysz, co działo się na granicy polsko-białoruskiej:

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