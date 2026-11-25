PiS przestraszył się Karola Nawrockiego? Kosiniak-Kamysz zabrał głos

Jeszcze niedawno wydawało się, że możliwe jest wypracowanie ponadpartyjnego porozumienia w sprawie resetu konstytucyjnego. Wycofanie się Prawa i Sprawiedliwości z rozmów postawiło jednak pod znakiem zapytania powodzenie całego przedsięwzięcia. O przyczyny decyzji ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego został zapytany w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz. – Wystraszyli się prezydenta Nawrockiego – odpowiedział bez wahania lider PSL.

Zdaniem wicepremiera politycy PiS mogli poczuć się zaniepokojeni rosnącą samodzielnością głowy państwa oraz jej gotowością do prowadzenia rozmów z przedstawicielami innych ugrupowań politycznych. – I chyba wystraszyli się tego, że to prezydent Nawrocki przejmuje na prawej stronie tą główną rolę do odegrania – stwierdził Kosiniak-Kamysz w RMF FM.

W ocenie szefa ludowców nie wszystkim politykom Prawa i Sprawiedliwości podoba się to, że Karol Nawrocki wychodzi poza własne środowisko polityczne i podejmuje dialog również z przedstawicielami PSL. Jak przekonywał wicepremier, podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim reprezentowane były ugrupowania dysponujące większością konstytucyjną.

Kosiniak-Kamysz ostro o PiS. „Oni chcą mieć własny Trybunał Konstytucyjny”

Lider PSL przekonywał, że za decyzją Prawa i Sprawiedliwości może stać również zupełnie inne podejście do przyszłości Trybunału Konstytucyjnego. Ludowcy proponują bowiem stworzenie Obywatelskiego Trybunału Konstytucyjnego, podczas gdy – zdaniem Kosiniaka-Kamysza – politycy PiS nie są zainteresowani takim rozwiązaniem. – Oni chcą mieć własny Trybunał Konstytucyjny – powiedział wicepremier na antenie RMF FM.

Kosiniak-Kamysz odniósł się również do postawy Jarosława Kaczyńskiego. Zdaniem lidera PSL przejście Prawa i Sprawiedliwości do opozycji nie doprowadziło do zmiany podejścia prezesa partii do kwestii Trybunału Konstytucyjnego.

Koalicja Obywatelska zajmie miejsce PiS? Zaskakujący scenariusz

Czy wycofanie się Prawa i Sprawiedliwości oznacza definitywny koniec rozmów o resecie konstytucyjnym? Władysław Kosiniak-Kamysz nie przekreśla możliwości osiągnięcia porozumienia. Wskazał na scenariusz, w którym do rozmów mogłaby włączyć się Koalicja Obywatelska. – Jak PiS-u nie ma, to jest dzisiaj szansa, że będzie w tym Koalicja Obywatelska – powiedział lider PSL.

Wicepremier przyznał jednocześnie, że docenia działania sędziów, którzy obecnie próbują naprawić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Nie wierzy jednak, że bez szerszego porozumienia politycznego uda się osiągnąć trwałe rozwiązanie problemu. Jego zdaniem kolejne wybory parlamentarne mogą ponownie zmienić sytuację wokół TK. – Z przymrużeniem oka można powiedzieć, że właśnie to wycofanie się PiS-u jest inspirujące dla drugiej strony – stwierdził Kosiniak-Kamysz w RMF FM.

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