Motyka o Rozwoju Plus. Nie centrum, lecz radykalna prawica

W obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych coraz częściej pojawiają się pytania o możliwe przyszłe koalicje. Minister energii Miłosz Motyka został zapytany w Radiu ZET, czy Polskie Stronnictwo Ludowe byłoby gotowe do współpracy z ugrupowaniami spoza obecnej koalicji rządzącej. – Trudno wyobrazić sobie, byśmy byli otwarci na koalicję z tymi, którzy pod rękę chcą iść z Grzegorzem Braunem – odpowiedział polityk PSL.

Prowadzący zwrócił jednak uwagę, że Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego deklaruje, iż nie chce współpracować z Braunem. Motyka zakwestionował centrowy charakter ugrupowania byłego premiera, wskazując na jego dotychczasowe działania. – Wszystko, co robi Rozwój Plus dzisiaj, to jest budowa nie centrum, alt prawicy. Zdjęcia z Braunem, propozycja Marka Jurka na premiera, szereg głosowań w Sejmie, które uderzają w konstytucyjność, czy uderzają w wolność – powiedział minister energii w Radiu ZET.

Zdaniem Motyki działania podejmowane przez środowisko Mateusza Morawieckiego świadczą o jego zbliżaniu się do obozu radykalnej prawicy, a nie o budowaniu alternatywy dla istniejących ugrupowań politycznych.

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Minister energii przedstawił również swoją interpretację powodów, dla których Mateusz Morawiecki zdecydował się opuścić Prawo i Sprawiedliwość. W jego ocenie nie chodziło o zasadnicze różnice programowe czy ideowe, lecz o konflikt personalny z Przemysławem Czarnkiem. Motyka zasugerował, że powstanie Rozwoju Plus może być elementem szerszej strategii politycznej byłego premiera, który niekoniecznie zrezygnował z ambicji związanych z kierowaniem Prawem i Sprawiedliwością. – Rozwój Plus moim zdaniem walczy o to, żeby mieć jak najsilniejszą pozycję względem PiSu, albo w ogóle do PiSu wrócić. Mateusz Morawiecki w przyszłości też chciałby być liderem PiSu – stwierdził Miłosz Motyka w programie „Gość Radia ZET”.

W ocenie polityka PSL odejście Morawieckiego z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego nie musi więc oznaczać definitywnego rozstania z partią. Zdaniem ministra budowanie własnego środowiska politycznego może służyć wzmocnieniu pozycji negocjacyjnej byłego premiera i jego ewentualnemu powrotowi do PiS.

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Miłosz Motyka został również zapytany wprost, czy może zadeklarować, że po kolejnych wyborach parlamentarnych PSL nie znajdzie się w jednym rządzie z Rozwojem Plus. – Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, ze względu na to, że Rozwój Plus dzisiaj w wielu sondażach też jest pod progiem – odpowiedział minister.

Prowadzący zauważył jednak, że trudność w wyobrażeniu sobie takiego scenariusza nie jest równoznaczna z jego kategorycznym wykluczeniem. Motyka podkreślił jednocześnie, że na polskiej scenie politycznej dostrzega przestrzeń do budowania silnego środowiska centrowego, w którym istotną rolę powinno odgrywać Polskie Stronnictwo Ludowe. – Myślę, że temat polityczny także, który my obserwujemy dzisiaj wokół całej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym i chęć odnowienia tej sytuacji pokazuje, że jest duża przestrzeń na środowisko centrum, a takie nie powstanie bez Polskiego Stronnictwa Ludowego – zaznaczył.