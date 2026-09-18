Hołownia może stracić immunitet. Żurek ujawnia, co dzieje się z wnioskiem. „Do mnie nie trafiły na biurko te papiery”

W prokuraturze są wnioski o uchylenie immunitetów pięciorgu parlamentarzystom w związku z aferą Collegium Humanum;

Według pytania prowadzącego Radia ZET jednym z nich jest Szymon Hołownia;

Waldemar Żurek powiedział, że dokumenty nie trafiły jeszcze na jego biurko; minister nie ujawnił nazwiska osoby, u której znajdują się projekty, ale zaznaczył, że nie została ona powołana przez niego;

Żurek nie przesądził, czy podpisze wniosek, gdy dokumenty do niego trafią.

Sprawa immunitetu Szymona Hołowni pojawiła się w rozmowie Marcina Zaborskiego z Waldemarem Żurkiem w Radiu ZET. Prowadzący zapytał ministra sprawiedliwości o wnioski dotyczące pięciorga parlamentarzystów w związku z aferą Collegium Humanum.

– Nie przeczytałem tych wniosków. Wiem, że są w – odpowiedział Żurek, któremu prowadzący przerwał, zwracając uwagę, że sprawa trwa już kolejny tydzień.

Minister zaczął wówczas mówić o sytuacji w prokuraturze i swoich zastępcach.

– Proszę pamiętać, że ja mam jeszcze zastępców powołanych przez ministra Zbigniewa Ziobrę. Nie mam ani jednego zastępcy, którego w prokuraturze, bym powołał osobiście. Część to są osoby związane, powołane przez mojego poprzednika, z którym ja współpracuję dobrze, ale znaczna część to osoby Zbigniewa Ziobry, które także nadzorują tego typu sprawy – mówił Żurek.

Immunitet Szymona Hołowni. Żurek: „Do mnie nie trafiły na biurko te papiery”

Zaborski doprecyzował, że chodzi między innymi o wicemarszałka Sejmu Szymona Hołownię i zapytał Żurka, czy to właśnie on ma zdecydować o wysłaniu dokumentów dotyczących immunitetu polityka do Sejmu. Odpowiedź ministra była jednoznaczna.

– Do mnie nie trafiły na biurko te papiery. Proszę pamiętać to, co powiedziałem – stwierdził Żurek.

Prowadzący dopytywał następnie wprost, czy dokumenty są przetrzymywane przez zastępców ministra i czy w ten sposób ktoś chroni Szymona Hołownię.

Żurek nie potwierdził takiej interpretacji, ale jego odpowiedź może wywołać polityczne emocje.

– Nie chcę tego ujawniać. Powiem tyle, nie jest to osoba powołana przeze mnie. Wiem, że takie projekty ta osoba otrzymała. Ja będę podejmował dalsze działania, jeśli chodzi o zmiany kadrowe w prokuraturze i wtedy państwu ujawnię. Ja uważam, że nie wolno grać takimi sprawami – powiedział minister.

Dlaczego Hołownia miałby stracić immunitet?

Z rozmowy w Radiu ZET wynika, że wniosek dotyczący Szymona Hołowni jest jednym z wniosków o uchylenie immunitetów pięciorgu parlamentarzystom w związku z aferą Collegium Humanum.

Nie pada jednak dokładny opis czynu, który prokuratura miałaby zarzucać Hołowni, ani szczegółowe uzasadnienie wniosku dotyczącego właśnie jego. Nie ma więc podstaw, aby na podstawie tej rozmowy przypisywać wicemarszałkowi konkretny zarzut.

Kluczową informacją jest natomiast to, że – według słów Żurka – projekty dokumentów istnieją, lecz nie znalazły się jeszcze na jego biurku.

Żurek o prokuratorach: „Źle pojmują swoją misję”

W Radiu ZET padło również pytanie, czy prokuratura „gra” sprawą. Żurek zastrzegł, że nie chce w ten sposób oceniać całej instytucji, ale bardzo ostro wypowiedział się o części prokuratorów.

– Nie chcę powiedzieć, że prokuratura, bo bym oczerniał prokuraturę, a ja uważam, że prokuratura zaczęła bardzo dobrze działać. Niektórzy prokuratorzy moim zdaniem źle pojmują swoją misję albo czują jakąś więź ze swoimi politycznymi mocodawcami, którzy ich powoływali na te stanowiska, ale ja robię powoli z tym porządek – powiedział.

To właśnie kwestia bezstronności stała się kolejnym wątkiem rozmowy. Szymon Hołownia jest jednym z liderów obozu rządzącego, a Żurek pełni jednocześnie funkcję ministra sprawiedliwości w tym rządzie i prokuratora generalnego.

Co Żurek zrobi z wnioskiem dotyczącym Hołowni?

Minister zapewniał w Radiu ZET, że polityczna przynależność parlamentarzysty nie wpływa na jego decyzje dotyczące immunitetów.

– Już panu pokażę. Już dokładnie panu pokażę. Proszę prześledzić wszystkie wnioski o uchylenie immunitetu, które podpisałem. Tam wśród tych wniosków jest poseł z każdej partii politycznej. Dokładnie z każdej. Także z tych partii, które tworzą rządzącą dzisiaj koalicję. Nie miałem żadnych oporów. Zapoznałem się z tymi wnioskami, one mnie przekonały i podpisałem – mówił Żurek.

Z wypowiedzi ministra nie wynika zatem jeszcze, czy podpisze wniosek dotyczący Szymona Hołowni. Żurek powiedział, że dokumenty nie dotarły na jego biurko, a jednocześnie zapewnił, że w innych przypadkach podpisywał wnioski dotyczące również parlamentarzystów ugrupowań tworzących koalicję rządzącą.

Na ostateczną decyzję w sprawie wniosku dotyczącego Hołowni trzeba więc poczekać.

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