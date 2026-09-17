Hołownia wraca na pierwszą linię. Został szefem klubu Polski 2050

Hołownia przejmuje klub

Decyzja zapadła w czwartek. Parlamentarzyści Polski 2050 jednogłośnie wybrali Szymona Hołownię na stanowisko przewodniczącego klubu parlamentarnego.

Informację ugrupowanie przekazało wieczorem w mediach społecznościowych. Hołownia zastąpił Pawła Śliza, który zrezygnował z funkcji.

Sam Śliz szybko wyjaśnił, że nie ma mowy o żadnym konflikcie czy politycznej awanturze.

– To działanie strategiczne, takie, jakie było od dawna zaplanowane – powiedział poseł w rozmowie z PAP.

„Zrobić mu miejsce”

Były szef klubu opublikował również wpis, w którym wyjaśnił kulisy swojej decyzji.

„Gdy lider-założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę” – napisał Śliz.

Jak dodał, wspólnie z Hołownią ustalili podział obowiązków i uznali, że na obecnym etapie kadencji to lider Polski 2050 powinien bezpośrednio kierować pracami klubu w Sejmie.

„To nie jest ustąpienie, to wzmocnienie całej drużyny” – podkreślił.

Śliz zaznaczył też, że jego nieobecność w Sejmie w piątek nie ma związku z decyzją o rezygnacji. Jak tłumaczył, wynika ona z wcześniej zaplanowanych spraw.

„Nie uciekłem obrażony” – napisał.

Były marszałek znów na pierwszej linii

Dla Szymona Hołowni przejęcie kierowania klubem oznacza powrót do bezpośredniego zarządzania pracami parlamentarzystów Polski 2050.

Hołownia założył ugrupowanie po swoim starcie w wyborach prezydenckich w 2020 roku. W pierwszej turze zdobył 13,87 proc. głosów i zajął trzecie miejsce. Później jego partia weszła w sojusz z PSL-em i w wyborach parlamentarnych w 2023 roku wystartowała jako Trzecia Droga.

Koalicja zdobyła wówczas 14,4 proc. głosów. Trzecia Droga została rozwiązana w czerwcu 2025 roku.

Polska 2050 po rozłamie

Polska 2050 w ostatnim czasie przeszła poważne zmiany. Po styczniowych wyborach partyjnych przewodniczącą ugrupowania została Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Kilka tygodni później doszło jednak do rozłamu. Paulina Hennig-Kloska wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050. Powstał wtedy nowy klub parlamentarny Centrum.

Zmiany osłabiły liczebnie klub Polski 2050 i postawiły przed ugrupowaniem pytanie o jego dalszą pozycję na scenie politycznej.

Teraz Szymon Hołownia bierze na siebie bezpośrednią odpowiedzialność za pracę parlamentarzystów. Paweł Śliz przekonuje, że jest to element wcześniej ustalonego planu, a nie efekt wewnętrznego konfliktu.

Czy powrót Hołowni do kierowania klubem oznacza nowy rozdział dla Polski 2050? Pierwsze odpowiedzi przyniosą najbliższe tygodnie prac Sejmu.

Alfabet Millera - H jak Hołownia