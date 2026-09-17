Spór na linii Pałac - rząd w historycznej chwili

17 września, w 87. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, Karol Nawrocki pojawił się we Włodawie, niedaleko granicy z Ukrainą. Prezydent mówił, że Rosja „się nie zmienia” i wskazywał na współczesne zagrożenia dla wschodniej flanki NATO. Nadmienił również historycznych doświadczeniach Polski oraz o niedawnych incydentach w pobliżu polskiej granicy.

Wszystko zaczęło się od wpisu Kancelarii Prezydenta

Kancelaria Prezydenta opublikowała następnie na platformie X cytat z wystąpienia głowy państwa:

„Jesteśmy narodem, który może tracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy; Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny”.

Wpis został opatrzony informacją, że słowa padły podczas wystąpienia prezydenta we Włodawie.

Na reakcję premiera nie trzeba było długo czekać.

Tusk: „Proponuję usunięcie tego wpisu”

Donald Tusk odpowiedział prezydentowi bezpośrednio na X.

„Panie Prezydencie, sugeruję usunięcie tego wpisu. Nie zamierzamy oddać nawet kawałka naszego terytorium” – napisał szef rządu.

Pałac nie został dłużny i dość szybko zareagował na tę wypowiedź.

„Panie Premierze, historyku, dziś jest 17 września... Ważna rocznica. Warto wiedzieć: 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy Ojczyzny. A swoją drogą, zamiast recenzowania i surfowania w internecie, polecam jak najszybciej pochylić się nad moją ustawą o obniżeniu cen paliw - Polacy czekają”.

Wszystko to zamknęła trafna konkluzja nawiązująca do aktualnej sytuacji w kraju: „Proponuję skasować ceny paliw".

Prezydent mówił o Rosji i bezpieczeństwie

Włodawa nie została wybrana przypadkowo. To miasto leżące na wschodzie Polski, blisko granicy z Ukrainą. W czasie uroczystości prezydent mówił o rosyjskich prowokacjach i wojnie hybrydowej.

– Rosja wciąż prowokuje. Rosja się nie zmienia – mówił Nawrocki. Podkreślał też, że zagrożenie ze strony rosyjskiego imperializmu jest dla Polski doświadczeniem znanym od pokoleń.

Prezydent zwracał uwagę, że mieszkańcy wschodniej Polski w ostatnim czasie sami doświadczali alarmów związanych z sytuacją za granicą. Jak relacjonowały media, podczas wystąpienia Nawrocki nawiązał do incydentów związanych z rosyjskimi działaniami w pobliżu Polski.

To nie pierwszy spór Tusk–Nawrocki

Wymiana zdań dotycząca terytorium Polski jest kolejnym punktem zapalnym w relacjach premiera z prezydentem. W ostatnich miesiącach obaj politycy wielokrotnie różnili się w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, Unii Europejskiej oraz ustaw uchwalanych przez parlament.

Jednym z najpoważniejszych sporów była kwestia unijnego programu SAFE, czyli pożyczek na zwiększenie wydatków obronnych. W marcu Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą ten mechanizm. Prezydent argumentował m.in., że rozwiązanie narusza polską suwerenność i kompetencje władz państwa.

Tusk krytykował decyzję głowy państwa i zapowiadał działania rządu w tej sprawie. Jeszcze przed decyzją prezydenta premier mówił, że Polska potrzebuje pieniędzy na szybkie wzmocnienie armii.

Spór także o politykę zagraniczną

Były również różnice dotyczące polityki zagranicznej. W marcu Tusk krytykował spotkanie Nawrockiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Premier apelował wówczas do prezydenta, aby wspierał politykę zagraniczną kreowaną przez rząd.

Jednocześnie na początku roku Tusk i Nawrocki deklarowali, że kwestie bezpieczeństwa Polski oraz wojny rosyjsko-ukraińskiej powinny być wyłączone z bieżącego politycznego sporu. Po jednym ze spotkań premiera z prezydentem kancelaria szefa rządu informowała o potrzebie wspólnego działania w sprawach bezpieczeństwa.

Praktyka pokazuje jednak, że o pełne porozumienie nie jest łatwo.

Kolejne weta prezydenta

Kolejne różnice pojawiały się także przy ustawach dotyczących spraw społecznych. W lipcu Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. Prezydent argumentował, że nie poprze rozwiązania, które jego zdaniem tworzyłoby formę „quasimałżeństwa”.

Donald Tusk ostro skrytykował tę decyzję.

To wszystko sprawia, że relacje między Pałacem Prezydenckim a rządem pozostają napięte. Najnowsza wymiana zdań jest jednak szczególna, bo dotyczy bezpieczeństwa terytorialnego Polski i pojawiła się właśnie w rocznicę sowieckiej agresji.

TUSK PRZEBIŁ PIS! - KUKIZ O DECYZJACH PREMIERA

Panie Prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium. https://t.co/LmO66TmWii— Donald Tusk (@donaldtusk) September 17, 2026