Tusk ostro do Nawrockiego. Poszło o słowa o oddaniu terytorium Polski

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-09-17 20:01

Ostra wymiana zdań między Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim. Wszystko zaczęło się od wpisu Kancelarii Prezydenta dotyczącego słów głowy państwa wygłoszonych we Włodawie. Prezydent mówił o możliwości utraty terytorium, ale podkreślał, że Polacy nigdy nie oddadzą ojczyzny. Premier zareagował natychmiast. – Nie zamierzamy oddać nawet kawałka naszego terytorium – napisał Donald Tusk. To kolejna odsłona politycznego starcia między Pałacem Prezydenckim a rządem.

Uśmiechnięty Karol Nawrocki robi sobie selfie smartfonem w tłumie ludzi. O jego sporze z Tuskiem czytaj na SE Polityka.
Autor: Art Service/Super Express

Spór na linii Pałac - rząd w historycznej chwili

17 września, w 87. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, Karol Nawrocki pojawił się we Włodawie, niedaleko granicy z Ukrainą. Prezydent mówił, że Rosja „się nie zmienia” i wskazywał na współczesne zagrożenia dla wschodniej flanki NATO. Nadmienił również historycznych doświadczeniach Polski oraz o niedawnych incydentach w pobliżu polskiej granicy. 

Wszystko zaczęło się od wpisu Kancelarii Prezydenta

Kancelaria Prezydenta opublikowała następnie na platformie X cytat z wystąpienia głowy państwa:

Jesteśmy narodem, który może tracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy; Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny”.

Wpis został opatrzony informacją, że słowa padły podczas wystąpienia prezydenta we Włodawie.

Na reakcję premiera nie trzeba było długo czekać.

Tusk: „Proponuję usunięcie tego wpisu”

Donald Tusk odpowiedział prezydentowi bezpośrednio na X.

Panie Prezydencie, sugeruję usunięcie tego wpisu. Nie zamierzamy oddać nawet kawałka naszego terytorium” – napisał szef rządu. 

Pałac nie został dłużny i dość szybko zareagował na tę wypowiedź. 

Panie Premierze, historyku, dziś jest 17 września... Ważna rocznica. Warto wiedzieć: 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy Ojczyzny. A swoją drogą, zamiast recenzowania i surfowania w internecie, polecam jak najszybciej pochylić się nad moją ustawą o obniżeniu cen paliw - Polacy czekają”.

Wszystko to zamknęła trafna konkluzja nawiązująca do aktualnej sytuacji w kraju: „Proponuję skasować ceny paliw".

Prezydent mówił o Rosji i bezpieczeństwie

Włodawa nie została wybrana przypadkowo. To miasto leżące na wschodzie Polski, blisko granicy z Ukrainą. W czasie uroczystości prezydent mówił o rosyjskich prowokacjach i wojnie hybrydowej.

Rosja wciąż prowokuje. Rosja się nie zmienia – mówił Nawrocki. Podkreślał też, że zagrożenie ze strony rosyjskiego imperializmu jest dla Polski doświadczeniem znanym od pokoleń.

Prezydent zwracał uwagę, że mieszkańcy wschodniej Polski w ostatnim czasie sami doświadczali alarmów związanych z sytuacją za granicą. Jak relacjonowały media, podczas wystąpienia Nawrocki nawiązał do incydentów związanych z rosyjskimi działaniami w pobliżu Polski.

To nie pierwszy spór Tusk–Nawrocki

Wymiana zdań dotycząca terytorium Polski jest kolejnym punktem zapalnym w relacjach premiera z prezydentem. W ostatnich miesiącach obaj politycy wielokrotnie różnili się w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, Unii Europejskiej oraz ustaw uchwalanych przez parlament.

Jednym z najpoważniejszych sporów była kwestia unijnego programu SAFE, czyli pożyczek na zwiększenie wydatków obronnych. W marcu Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą ten mechanizm. Prezydent argumentował m.in., że rozwiązanie narusza polską suwerenność i kompetencje władz państwa.

Tusk krytykował decyzję głowy państwa i zapowiadał działania rządu w tej sprawie. Jeszcze przed decyzją prezydenta premier mówił, że Polska potrzebuje pieniędzy na szybkie wzmocnienie armii.

Spór także o politykę zagraniczną

Były również różnice dotyczące polityki zagranicznej. W marcu Tusk krytykował spotkanie Nawrockiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Premier apelował wówczas do prezydenta, aby wspierał politykę zagraniczną kreowaną przez rząd.

Jednocześnie na początku roku Tusk i Nawrocki deklarowali, że kwestie bezpieczeństwa Polski oraz wojny rosyjsko-ukraińskiej powinny być wyłączone z bieżącego politycznego sporu. Po jednym ze spotkań premiera z prezydentem kancelaria szefa rządu informowała o potrzebie wspólnego działania w sprawach bezpieczeństwa.

Praktyka pokazuje jednak, że o pełne porozumienie nie jest łatwo.

Kolejne weta prezydenta

Kolejne różnice pojawiały się także przy ustawach dotyczących spraw społecznych. W lipcu Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. Prezydent argumentował, że nie poprze rozwiązania, które jego zdaniem tworzyłoby formę „quasimałżeństwa”.

Donald Tusk ostro skrytykował tę decyzję.

To wszystko sprawia, że relacje między Pałacem Prezydenckim a rządem pozostają napięte. Najnowsza wymiana zdań jest jednak szczególna, bo dotyczy bezpieczeństwa terytorialnego Polski i pojawiła się właśnie w rocznicę sowieckiej agresji.

Polecany artykuł:

TUSK PRZEBIŁ PIS! - KUKIZ O DECYZJACH PREMIERA
Quiz dla wielbicieli geografii - i rocka! Z którego polskiego miasta pochodzi TEN zespół?
Pytanie 1 z 10
Z jakiego miasta pochodzi Kult?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki